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亲诚惠容 命运与共（和音）

——携手周边国家共创美好未来②

2025年04月26日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国C909飞机开始执飞越南国内航线，首日机票销售火爆；马来西亚通信运营商同中国公司签署5G建设合作协议，加快推动数字经济发展；中国和柬埔寨签署加强产供链合作协议，助力柬打造现代化工业生产高地……中国同周边国家不断拓展互利合作，正在形成更为紧密的共生、协同发展格局，生动诠释中国提出的睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共理念方针。

　　作为亚洲大家庭一员和负责任大国，中国高度重视周边，坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，始终致力于促进地区和平稳定与发展繁荣。中国提出亲诚惠容周边外交理念，倡导推动构建周边命运共同体，推动周边工作取得历史性成就、发生历史性变革。

　　中国人自古就推崇“亲仁善邻，国之宝也”“亲望亲好，邻望邻好”。亲诚惠容的周边外交理念，讲求诚心诚意同邻居相处，一心一意共谋发展，携手做大合作蛋糕，共享发展成果，既继承了中华民族亲仁善邻的传统，又与时俱进把握世界大势和地区发展规律，彰显了中国外交独特的文化底蕴与思想底色。

　　10多年来，亲诚惠容周边外交理念思想内涵不断丰富，实践效果持续显现，引领中国同周边国家友好合作不断开辟新境界。如今，中国已同周边17个国家达成构建命运共同体共识，在中南半岛和中亚地区形成命运共同体“两大集群”。从加快构建具有战略意义的中越命运共同体，到构建高水平战略性中马命运共同体，再到加快构建新时代全天候中柬命运共同体，习近平主席日前东南亚之行推动达成上百项合作成果，擘画亲诚惠容的新图景，书写周边命运共同体建设新篇章。

　　睦邻之道，在于以心相交，以义相融。习近平主席亲自擘画中国同周边国家交往蓝图，到访周边27个国家，有力引领拓展睦邻友好格局。在元首外交引领下，尊重各自发展道路、支持彼此核心利益、相互提供战略支撑日益成为中国同周边国家关系的鲜明特征。中国与周边国家共同应对新冠疫情、恐怖主义等挑战，共同克服地震、洪水等自然灾害，书写了同甘共苦的邻里佳话。

　　安邻之策，在于安危与共，团结合作。中国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，作为第一个加入《东南亚友好合作条约》的东盟对话伙伴国，同地区国家携手构建起多层次安全对话合作机制。中国与12个陆地邻国通过谈判解决了历史遗留的边界问题，同周边9个国家签署了睦邻友好合作条约。在“南海行为准则”磋商中，中国始终坚持以友好协商的方式妥善处理和化解分歧，与周边国家一道共同维护南海的和平与稳定。中国推动地区热点问题实现有效管控，为政治解决地区热点问题积极贡献中国智慧、中国力量。

　　富邻之要，在于共享机遇，互利共赢。发展战略的对接、互联互通的升级、贸易投资的互惠，让中国同周边国家的融合发展持续深化。从上海合作组织发展成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，到中国—中亚机制成为推进中国和中亚五国深度合作的重要平台，再到澜湄合作助推澜湄流域经济发展带蓬勃发展；从中亚班列开通新线路、中吉乌铁路启动，到西部陆海新通道班列年度开行破万列，再到《区域全面经济伙伴关系协定》为促进区域经济一体化赋能增效……中国引领区域合作持续走深走实。

　　中国过去是、现在是、将来也永远是地区国家的好邻居、好朋友、好伙伴。中国将倍加珍惜睦邻友好合作局面，以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，携手周边国家开创更加美好的未来。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月26日 02 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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