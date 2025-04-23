打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”（和音）

——携手周边国家共创美好未来①

2025年04月23日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国有意愿、有信心、有能力同周边国家一道，建设好、守护好共同家园

　　

　　大国与周边如何相处，是国际关系的重要命题，折射出大国的世界观、秩序观和价值观。周边是中国实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。在百年变局加速演变、世界进入新的动荡变革期的历史关头，在中国同周边关系处于近代以来最好的时期，同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段，如何进一步做好周边工作？不久前召开的中央周边工作会议明确了方向和思路。

　　中央周边工作会议明确中国将高举人类命运共同体旗帜，以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观为基本遵循，以高质量共建“一带一路”为主要平台，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，携手周边国家共创美好未来，彰显中国一如既往扎根周边、贡献周边，推动构建周边命运共同体的坚定决心和意志。

　　习近平主席日前成功对越南、马来西亚、柬埔寨三国进行国事访问，推动中越关系再出发、中马关系再提质、中柬关系再升级。此访从全球视野看待周边，以周边外交辐射全球，生动诠释了中央周边工作会议的精神要义，是中国周边外交政策的创新发展，是建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的生动实践。

　　建设和平家园，维护地区安全稳定。亚洲人民经历过殖民、战乱、入侵带来的痛苦，深知和平的宝贵。从提出共同、综合、合作、可持续的安全观，到提出全球安全倡议，中国理念和方案顺应时代发展，符合各国对加强全球安全合作的期待。中国坚持走和平发展道路，倡导国与国和平共处、和合共生，守住和平稳定底线，重视各国合理安全关切，携手应对破坏和平的威胁。

　　建设安宁家园，推动实现长治久安。中央周边工作会议首次提出安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式，基于中国与周边国家共护安全的实践，丰富了亚洲安全理念，为亚洲国家实现共同、综合、合作、可持续安全提供了创新思路。无论是全面有效落实《南海各方行为宣言》、积极推进“南海行为准则”磋商，妥善处理与周边国家关系中的敏感问题，还是推动有效管控地区热点问题，中国始终以实际行动维护地区安宁。

　　建设繁荣家园，携手同行现代化之路。中国的繁荣离不开亚洲，亚洲的发展也离不开中国。中国坚持睦邻、安邻、富邻，践行亲诚惠容周边外交理念，不断扩大高水平开放、加强与周边国家友好合作，让自身发展更好惠及周边。中国是亚洲国家主要贸易伙伴和重要投资来源地，携手周边国家高质量共建“一带一路”，全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，努力让亚洲成为全球最有活力的发展高地。

　　建设美丽家园，促进可持续发展。人与自然和谐共生是实现永续发展的基础。成功举办中国—东盟应对气候变化与生态环境对话、环境合作论坛等活动；同中亚国家在盐碱地治理开发、节水灌溉等领域开展合作，共同建设旱区农业联合实验室……中国同地区国家一道，坚持绿色发展理念，加快形成绿色发展方式，努力平衡减排和发展的关系，构建经济与环境协同共进的亚洲家园。

　　建设友好家园，拉紧民心相通纽带。广泛传唱的《越南—中国》，道出中越两国山水相连、文化相通的共同心声；中老铁路上，两国人民“游云南逛老挝”走亲戚式来往；中亚国家开设10余所孔子学院，中文教学蓬勃发展……中国同周边国家民众在常来常往中厚植情谊，在守望互助中共建家园，共同推动落实全球文明倡议，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，不断筑牢相知相亲、世代友好的基石。

　　中国有意愿、有信心、有能力同周边国家一道，建设好、守护好共同家园。以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，中国将继续携手周边国家走睦邻友好、合作共赢的光明大道，深入推进周边命运共同体建设。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部