——携手周边国家共创美好未来①

中国有意愿、有信心、有能力同周边国家一道，建设好、守护好共同家园

大国与周边如何相处，是国际关系的重要命题，折射出大国的世界观、秩序观和价值观。周边是中国实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。在百年变局加速演变、世界进入新的动荡变革期的历史关头，在中国同周边关系处于近代以来最好的时期，同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段，如何进一步做好周边工作？不久前召开的中央周边工作会议明确了方向和思路。

中央周边工作会议明确中国将高举人类命运共同体旗帜，以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观为基本遵循，以高质量共建“一带一路”为主要平台，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，携手周边国家共创美好未来，彰显中国一如既往扎根周边、贡献周边，推动构建周边命运共同体的坚定决心和意志。

习近平主席日前成功对越南、马来西亚、柬埔寨三国进行国事访问，推动中越关系再出发、中马关系再提质、中柬关系再升级。此访从全球视野看待周边，以周边外交辐射全球，生动诠释了中央周边工作会议的精神要义，是中国周边外交政策的创新发展，是建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的生动实践。

建设和平家园，维护地区安全稳定。亚洲人民经历过殖民、战乱、入侵带来的痛苦，深知和平的宝贵。从提出共同、综合、合作、可持续的安全观，到提出全球安全倡议，中国理念和方案顺应时代发展，符合各国对加强全球安全合作的期待。中国坚持走和平发展道路，倡导国与国和平共处、和合共生，守住和平稳定底线，重视各国合理安全关切，携手应对破坏和平的威胁。

建设安宁家园，推动实现长治久安。中央周边工作会议首次提出安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式，基于中国与周边国家共护安全的实践，丰富了亚洲安全理念，为亚洲国家实现共同、综合、合作、可持续安全提供了创新思路。无论是全面有效落实《南海各方行为宣言》、积极推进“南海行为准则”磋商，妥善处理与周边国家关系中的敏感问题，还是推动有效管控地区热点问题，中国始终以实际行动维护地区安宁。

建设繁荣家园，携手同行现代化之路。中国的繁荣离不开亚洲，亚洲的发展也离不开中国。中国坚持睦邻、安邻、富邻，践行亲诚惠容周边外交理念，不断扩大高水平开放、加强与周边国家友好合作，让自身发展更好惠及周边。中国是亚洲国家主要贸易伙伴和重要投资来源地，携手周边国家高质量共建“一带一路”，全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，努力让亚洲成为全球最有活力的发展高地。

建设美丽家园，促进可持续发展。人与自然和谐共生是实现永续发展的基础。成功举办中国—东盟应对气候变化与生态环境对话、环境合作论坛等活动；同中亚国家在盐碱地治理开发、节水灌溉等领域开展合作，共同建设旱区农业联合实验室……中国同地区国家一道，坚持绿色发展理念，加快形成绿色发展方式，努力平衡减排和发展的关系，构建经济与环境协同共进的亚洲家园。

建设友好家园，拉紧民心相通纽带。广泛传唱的《越南—中国》，道出中越两国山水相连、文化相通的共同心声；中老铁路上，两国人民“游云南逛老挝”走亲戚式来往；中亚国家开设10余所孔子学院，中文教学蓬勃发展……中国同周边国家民众在常来常往中厚植情谊，在守望互助中共建家园，共同推动落实全球文明倡议，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，不断筑牢相知相亲、世代友好的基石。

中国有意愿、有信心、有能力同周边国家一道，建设好、守护好共同家园。以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，中国将继续携手周边国家走睦邻友好、合作共赢的光明大道，深入推进周边命运共同体建设。

《 人民日报 》（ 2025年04月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)