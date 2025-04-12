人民网金边4月11日电（记者白元琪）4月10日下午，柬埔寨民间社会组织联盟论坛与中国和平发展基金会驻柬办事处合作，在茶胶省巴提县洞乡达弄村村民活动中心举行第二届“丝路心相通”中柬情相连交流活动，共同庆祝即将来到的柬埔寨传统新年。

茶胶省副省长李萨威、柬埔寨民间社会组织联盟论坛主席盖里维希阁下、中国和平发展基金会驻柬办事处主任刘战国、柬埔寨福建总商会秘书处主任冯自权、总理府官员、巴提县政府官员、柬埔寨王家研究院孔子学院，以及当地居民和学生等约200人共同参加本次活动。

李萨威表示，本次活动展示了中柬民间合作，在达弄村共同实施“中柬友好扶贫示范村”项目取得的成就。该项目使达弄村焕然一新，展现出勃勃生机与绿色发展活力。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛主席盖里维希阁下表示，今天我们在这里共同举办活动，庆祝柬传统新年，向亲临现场的中国朋友们介绍和分享拥有数千年历史的宋干节。活动将加深双方对彼此文化、传统和习俗的理解、欣赏与尊重，进一步增进两国人民之间的友谊与情感联系。

中国和平发展基金会驻柬办事处主任刘战国表示，很高兴与柬埔寨朋友们共同庆祝即将到来的宋干节，深入了解与宋干节相关的高棉文化，参加丰富多彩的高棉传统民间游戏。柬埔寨的很多庆祝活动与中方相似，这说明中柬文化水乳交融、中柬友谊源远流长。

柬埔寨福建总商会秘书处主任冯自权对在达弄村举办宋干节庆祝活动表示祝贺。他表示将继续与当地政府合作，为达弄村与柬埔寨各中国商会搭建桥梁，将村民的农产品送到商会手中。此外，他将继续吸引更多中国投资商到达弄村投资，为推动当地社会经济发展、加强两国民间交流合作作出贡献。