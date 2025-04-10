特朗普对全球开征“对等关税”，甚至连无人的企鹅岛都未能幸免。其关税计算公式之离谱，单边做法之霸凌，已经无需赘述。这套“七伤拳”背后，白宫的战略意图何在？如何应对？我们与香港中文大学（深圳）前海国际研究院院长郑永年教授进行了对谈。一起来看。

4月2日，美国总统特朗普在白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。图源：新华社

1、侠客岛：白宫对全球普遍加关税，无异于向全球打经济战。有评论说这是给全球贸易投下了“核弹”，震动全球市场。特朗普似乎觉得全世界都会对他服软、跟他谈判？

郑永年：不只是经济战，对很多国家来说，这比战争的影响还要大。为什么出这一招？首先是美国国内问题。

美国政府已经逼近破产状态。白宫现在的看法是，要拯救美国，就要搞“让美国再次伟大”那一套，不然美国就会破产。特朗普此举近乎孤注一掷，赌一把。反正美国债务越来越多，偿债压力非常大，到了临界点，必须搏一搏。

他针对的国家，至少有两类让他觉得完全可以敲竹杠：第一是盟友，安全上依赖美国；二是高度依赖美国市场的国家。

当然还有地缘政治考量，最终冲着中国来。所以此次关税最高档的都是亚洲国家，低一点的是盟友、拉美。地缘政治的因素很明显。

2、侠客岛：中国第一时间强硬反制。欧洲也表态要反击。怎么看欧洲的应对？

郑永年：关税背后是国家实力的较量。没有力量和美国较量的，就会妥协；想继续从美国得到一些好处的，也会选择妥协；安全上不得不依靠美国的，可能不得不选择合作；有力量与美国较量的，就会选择以牙还牙。

欧洲如果有强烈的意愿，是有能力反击的。特朗普只看货物贸易，却不看美国服务贸易、知识产权、美元霸权方面的收益。在这些领域，欧洲是美国非常重要的市场。但欧洲内部有分化，德国、法国跟意大利、英国的态度就不完全一致，所以美国还会敲诈勒索下去，比如要挟“谁反抗就向谁征更高的税”。

欧盟委员会总部大厦一角。图源：新华社

3、侠客岛：特朗普直接向全球“开战”的真实意图是什么？是想搞钱给财政补亏空，还是像一些分析所言，通过衰退制造贬值、缓解偿债压力？又或者是谈判筹码，比如他已经表态让欧洲买3500亿美元的能源？

郑永年：特朗普尽管看上去出拳很鲁莽，但还是有他的逻辑。目前看，这是给美国来了一套“休克疗法”，能不能醒过来不知道，但首先要休克。

关税的第一层意思最直接，向外国人收钱。“对等关税”就是弄钱，特朗普最崇拜19世纪末20世纪初的美国，当时美国财政的主要收入是关税，不是现在的个税。特朗普说加征关税能给美国政府带来1万亿美元收入，美国智库普遍估计是6000-7000亿美元，数字很可观。

第二层目标是让制造业回到美国。白宫高官说，要让美国人可以在工厂打螺丝、造iPhone。照他们的逻辑，高关税下，企业觉得从中国或者其他国家出口美国不赚钱，就会选择回美国建厂，从而提供就业和税收。

第三层目标，就是地缘政治上针对中国。中国对此看得很清楚。

这几层目标能不能实现？第一层可以，因为还有很多国家想跟美国做生意。但特朗普只看到可能的收获，没有看到可能的失去。这样做说不定搞垮了美元霸权，萎缩了美国的服务业，这里的损失可能会超过关税的所得。而第二层、第三层目标就很难了。

美国总统特朗普。图源：新华社

4、侠客岛：制造业空心化是几十年的结果，短时间内再回去几乎是不可能的。台积电在美国设厂，几年了建不成，建了也很难找到合适的工人。美国的劳动力成本、劳动力素质和技能等，都决定了它不可能是低成本的，产品不会有竞争优势。

郑永年：是的。关于“去工业化”，我们一定要吸取英国、美国的教训。

撒切尔革命之前，英国是制造业大国；当时英国战略判断错误，觉得金融最赚钱，就转向了，放弃了制造业。伦敦有了金融城，但英国失去了制造业。美国好一点，里根革命后，美国高端制造业还有，但是失去了中低端制造业，因为资本自由流动，去其他国家建厂了。就业、税收流失，中产萎缩，社会矛盾激化，根子都在这里。

万斯有个观点，创新一定表现在制造业里面，然后再到消费端。金融只是工具，目的是制造业。但是，制造业流出去了想再拿回来，太难。我看过一些资料，如果在亚洲设厂的企业回到美国，成本高达5倍以上。这要加多少的关税才能抵消？还有劳动力的问题，即便美国想打螺丝、造iPhone，有没有足够合适的技能人才？

特朗普第一任期就想做这件事，拜登也想做，八年了，都不成功，也不可能成功。

他的团队里面，现在马斯克等人围绕第四次产业革命，搞了一个等式：（生命科学+人工智能）*能源=现代产业。但也有问题。美国对能源去监管，要大量开采，俄罗斯和沙特立马不干，要增加产量把价格打下去。因为对这些能源国家来说，如果美国这个最大的消费市场都自己采能源，他们的能源卖给谁？而如果只是围绕 AI、生命科学，这些高端产业解决不了特朗普的问题。所以第二个层面的目标很难实现。

对我们来说，一定要坚持制造业，坚持实体经济。我们的目标应当是构建一个具有强大经济韧性的产业体系，只有这样才能使得我们在和美国的长期竞争中立于不败之地。中美现在拼的就是经济的韧性。

重庆某汽车公司的生产作业现场。图源：新华社

5、侠客岛：某种程度上，美国的贸易逆差本来就是跟美元霸权息息相关的。既要货物贸易的平衡又要美元霸权，两头通吃通占，可能吗？

郑永年：美国的强项是在服务业、知识产权、美元霸权这些方面。其他国家生产商品，美国作为终端消费，是美国的比较优势。这样美国既有了廉价商品，又能循环美元。

现在特朗普将焦点集中在货物贸易，但问题是如果美国什么都要生产，其他国家要美元干什么？

一直这样搞下去，反而可能导致美元霸权解体。其他国家储备美元，就是为了跟美国人做生意嘛。生意都不做了，要美元干什么？大家都不傻。德国已经在讨论把存在美国的黄金运回去了。日本呢？其他各国呢？会不会抛美债？可以观察。

美国的问题很清楚：经济导致社会不公平，导致民粹，演化成政治党争，再把国内问题国际化。美国从全球化获利最多，但是没搞好收入分配，这是他们自己的治理问题，不是中国的问题。美国企业从全球赚了很多钱，但政府没能力制衡资本、搞社会分配，反而向全球分摊成本。特朗普这一下“休克疗法”用力很猛，美国能不能醒过来，恐怕要打个大问号。

6、侠客岛：有一些分析认为，特朗普的最终目标就是搞一个把中国排除在外的贸易圈，在产业链供应链上排除中国，在贸易领域制造新的阵营，手段则是在谈判中加入选边站的条件。是否会这样？

郑永年：这是幻想，不可能实现。美国搞了很多年“印太经济框架”，实际上就是这个意图，想让周边国家跟中国脱钩，投靠美国。

这个框架为什么没有成功？因为美国没有开放市场。拜登如此，特朗普更是如此。不仅不开放，还征高关税。要吸引别人参与，就要提供公共产品，这刚好是特朗普反对的。那还有什么办法吸引大家呢？相反，中国是更加开放的，又是全球第二大经济体、第二大消费市场。

况且，你让别人选边站，别人就一定听吗？各国也会犯嘀咕，毕竟最多四年任期，是不是忍一忍、拖一拖就过去了？有些国家就拖，反正白宫一任四年，不够就八年，熬过去。

美国白宫。图源：央视新闻

7、侠客岛：美国国内因素不可忽视。美股大跌，社保养老钱都在里面，马斯克批评纳瓦罗“比一袋砖头还蠢”，执政团队内部的立场似乎也非铁板一块。

郑永年：中国面临的不是短缺问题，不是没有足够物资，而是考虑过剩，琢磨货不卖到美国该卖到哪儿去。但美国的问题就大了，它自己不生产中低端的东西，这些东西跟老百姓生活息息相关，美国马上就会面临通胀。

说掣肘，尤其要关注美国通胀。民生物资生产不出来，会加快执政团队的分化。共和党内有不和谐的声音，民主党也会出来反对。美国老百姓能承受多少？耐心有多少？奥巴马已经在向青年学生喊话，让他们站出来用实际行动反对特朗普了。如果通胀太高、国内失控，危机一来，民主党当然会起势。

8、侠客岛：特朗普对中国的第一次要价可以说是踢到了铁板上，于是白宫继续威胁中国。怎么看后续的博弈？中国又该如何应对？

郑永年：关税之争是有限度的。只要关税加到60%-70%，跟加到 500%其实没区别，都没法做生意了，就是脱钩了嘛。

在这一波美方的打压中，中国还是要集中精力办好自己的事。短期内减少震动，比如通过国有大资金和国央企增持护盘、稳定股市等；中长期更重要的，还是通过改革释放内部潜力，把区域大市场、统一大市场弄好，这是真正的进步。

我们已经到了技术引领经济的阶段。在以深圳、杭州为代表的珠三角、长三角地区，大量技术企业正在产生，中国正慢慢转向“0到1”的原创创新阶段。这个格局一旦真正形成，10-15年后，也许美国和其他国家还要依赖我们的技术。新能源汽车方面，德国已经要跟中国合作了，这放在十年前是很难想象的。

同时，既然美国是一个不可靠的自私形象，中国就更要展现出理性和公正，我们继续保持开放，大家自然会有选择。中国不拉帮结伙，而是用自己的行动来吸引人，这很重要。

采写/公子无忌

来源：侠客岛

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