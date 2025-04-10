人民网罗马4月9日电（记者谢亚宏）国际史诗学大会9日在希腊雅典开幕。本次大会以“史诗传统与文明交流互鉴”为主题，由中国社会科学院民族文学研究所、雅典中国古典文明研究院共同主办，汇聚了来自10余个国家和地区的80余位专家学者，共同探讨史诗传统的当代价值及其面临的问题和挑战，以增进对史诗传统的深入认识和理解，促进文明交流互鉴和全球文化包容性发展，共同推动构建人类命运共同体。

开幕式上，中国社会科学院副院长彭金辉、希腊文化部秘书长乔治·迪达斯卡洛、中国驻希腊使馆临时代办赖波分别致辞。彭金辉指出，史诗作为人类文明的重要载体，以其生动的叙事方式传承着先民的智慧结晶，赓续着古老的文化传统。史诗所彰显的不同国度、不同民族多姿多彩的文化底色，对于维护世界文化多样性、增进文明交流互鉴有着不可忽视的重要意义。

迪达斯卡洛表示，希中合作持续不断且硕果累累，举办国际史诗学大会，将不仅加强两国之间的文化合作，也能促进关于史诗传统永恒价值及其作为人类遗产意义的交流。他强调，大会主办方之一的雅典中国古典文明研究院是亚洲国家在雅典设立的首家古典文明研究机构，必将成为重要的知识殿堂和学术平台。

赖波表示，中希文明跨越时空、相互呼应，相信举办此次国际史诗学大会，不仅能够探讨史诗的学术价值，也能为中希两国和世界各国搭建文明交流互鉴的新平台，展现中希两大古老文明的和合之美和时代担当。

嘉宾致辞后，德国波恩大学教授卡尔·赖歇尔、法国国家科学研究中心研究员妮可·雷韦尔、美国布兰迪斯大学荣誉教授莱昂纳德·查尔斯·米尔纳、希腊帕特拉斯大学教授梅内拉奥斯·克里斯托普洛斯、中国社会科学院民族文学研究所副所长安德明研究员5位专家立足各自专业视角，围绕大会主题作了精彩发言。

会议期间，各国专家学者还将围绕“史诗研究及其跨文化交流”“数智时代史诗的保护和传承”“世界古代史诗与早期历史研究”“文化遗产与人类命运共同体构建”等议题深入研讨交流。

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