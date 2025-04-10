新华社北京4月9日电 综合新华社驻外记者报道：受美国关税政策冲击，市场对全球经济形势恶化的担忧加重，全球金融市场9日表现仍然脆弱。亚太市场主要股指普遍下跌，欧洲股市开盘集体大幅下挫，美国国债收益率显著上升，创下数月来最高水平。

日本东京股市9日大幅回落。由于投资者对全球经济形势恶化的担忧加重，东京股市当日以避险为目的的抛售占优。日经股指低开近500点后继续下探，盘中最大跌幅超过1700点。至收盘时，日经股指下跌3.93%，东证股指下跌3.40%。

分析人士指出，目前正值企业集中发布决算财报前夕，各公司业绩仍存在很大不确定性，市场更易受到关税影响。日本贸易振兴机构纽约代表处专家葛西泰介说，“对等关税”征收对象之广、税率之高都超出预期。它不仅影响对美出口的日本企业，还将很大程度上影响在美国生产却从东南亚国家采购零部件的日本企业。

韩国综合股价指数9日开盘较前一交易日下跌0.18%，多空争夺后最终下行。在外汇市场，美元对韩元汇率当日一度升至1美元兑换1487.5韩元，创下自2009年以来最高水平。韩国舆论预测，美元对韩元汇率迟早将突破1500关口。

新加坡海峡时报指数连续多个交易日下跌后，9日继续下行。午间一度跌至3375.93点，较开盘时下跌1.79%。该指数7日开盘暴跌超过8%，创下自2008年国际金融危机以来最大单日跌幅。

新加坡总理黄循财8日在国会发表讲话时表示，新加坡政府与多家跨国企业和本地企业沟通发现，即便是未直接受关税影响的企业，也担心消费者需求减弱；一些企业已搁置新项目，等待评估关税的全面影响。新加坡毕盛资产管理有限公司创始人王国辉认为，未来几周，投资者将在资产配置中考虑全球经济衰退风险，全球性行业及跨国公司受到的影响将远超国内行业和专注于国内市场的公司，没有持续盈利支撑、被高估的成长股将面临比价值股更大的抛售压力。

受美国加征关税威胁、隔夜美股大跌等因素影响，澳大利亚股市9日开盘后再次大幅下挫。澳大利亚基准S&P/ASX 200指数一度跌至7349点的低位。所有板块均下跌，材料板块领跌。澳大利亚股市7日创下近5年来最大单日跌幅，S&P/ASX 200指数开盘后一度跌超6%。

欧洲方面，受贸易紧张局势升级、投资者对全球经济稳定担忧加剧等影响，欧洲股市9日开盘大幅下跌，截至午间仍呈继续下挫趋势。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数开盘即下挫，截至中午，跌幅达3.56%；德国法兰克福股市DAX指数开盘下跌2.1%，盘中抛售明显加剧，截至中午，跌幅扩大至4.1%；法国巴黎股市CAC40指数开盘下跌2.86%；意大利富时MIB指数开盘下跌2.7%。

受美国总统特朗普8日表示将对进口药品征收关税消息影响，医药板块承压显著。英国两大制药巨头阿斯利康与葛兰素史克股价跌幅均一度超过6%；截至9日12时，法国医药巨头赛诺菲股价较前一日收盘下跌6.6%。

美国国债收益率9日显著上升，创下数月来最高水平。10年期国债收益率从4日收盘时的4.0%升至8日收盘时的4.3%，9日盘中一度升至4.51%。30年期国债收益率则从4日收盘时的4.4%升至9日盘中的5.0%。

通常情况下，投资者面对金融市场不确定性上升时会寻求避险而买入美国国债，导致其收益率下降。美国国债价格近日下跌而收益率大幅上涨，属于不寻常现象，引发美债市场可能“崩盘”的担忧。德意志银行宏观策略师亨利·艾伦表示，美债市场出现令人难以置信的抛售，或许反映出美国国债正失去传统投资避风港的地位。

英国央行当天在一份会议纪要中警告，美国关税政策可能带来全球经济增长放缓、通胀压力上升及金融市场动荡等多重风险。全球风险环境显著恶化，不确定性加剧，美元计价资产大幅承压，全球贸易与金融市场加速碎片化，贸易前景的可预见性正迅速下降。与此同时，地缘政治紧张局势升级以及主权债务风险上行，也对金融稳定构成挑战。

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