新华社阿布扎比4月9日电（记者温新年 赵丹亮）“投资中国”中国（广西）-阿联酋经贸合作对接会日前在阿联酋首都阿布扎比举行。

本次对接会由中国广西壮族自治区人民政府和阿联酋阿布扎比工商会共同主办，中阿政府官员和企业界代表，海合会成员国重点企业、商协会代表等100多人参会。

广西壮族自治区主席蓝天立在致辞中表示，广西将进一步深化与阿联酋产业合作，拓展经贸往来，共享人工智能发展机遇，加强海运港口合作。

中国驻阿联酋大使馆临时代办赵亮说，阿联酋是中国在西亚北非地区重要经贸伙伴。中国坚持高水平对外开放，欢迎阿联酋企业投资。

阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图克·马里表示，阿联酋与中国的经济伙伴关系多元且富有韧性，阿联酋愿发挥全球贸易和投资门户作用，推动双方在新经济领域合作不断深化。

本次对接会以“共建‘一带一路’：广西与阿联酋经贸合作新机遇”为主题。会上，广西企业与阿方签署多项合作协议，金额超8500万美元。

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