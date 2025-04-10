4月8日，波黑部长会议主席克里什托在莫斯塔尔博览会开幕式上致辞。新华社记者 殷晓圣 摄

新华社波黑莫斯塔尔4月9日电（记者殷晓圣）第26届莫斯塔尔博览会8日在波黑南部城市莫斯塔尔开幕。作为西巴尔干地区主要的贸易展会之一，今年博览会吸引了来自超过30个国家和地区的约800家参展商。

波黑部长会议主席克里什托、克罗地亚总理普连科维奇等政要出席开幕式。

4月8日，在波黑莫斯塔尔博览会上，参观者与展商交流。新华社发（贾斯明·布鲁图斯摄）

意大利为本届博览会主宾国。主办方宣布，自今年5月起，莫斯塔尔将开通直飞意大利罗马、米兰、巴勒莫、那不勒斯和巴里的航班，进一步加强波黑与意大利在旅游和经贸领域联系。

这是4月8日拍摄的波黑莫斯塔尔博览会现场。新华社发（贾斯明·布鲁图斯摄）

参展企业涵盖农业、旅游、建筑、信息技术、美食等多个行业，来自克罗地亚、塞尔维亚、意大利、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚、黑山和土耳其等国。展会将持续至4月12日。

外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜应邀参会。她表示，今年是中波建交30周年，双方应以此为契机，赓续传统友谊，增进政治互信，深化互利合作，推动两国关系再上新台阶。中方欢迎波黑政府、地方、企业等各界代表参加即将于下月在浙江省宁波市举办的第四届中国—中东欧国家博览会。

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