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中企在尼泊尔投资建设的水电站投入运营

2025年04月10日08:41 | 来源：新华网
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这是3月17日在尼泊尔中北部拉苏瓦县拍摄的三金考拉水电站大坝。新华社发（中国港湾工程有限责任公司供图）

这是3月17日在尼泊尔中北部拉苏瓦县拍摄的三金考拉水电站大坝。新华社发（中国港湾工程有限责任公司供图）

新华社加德满都4月9日电（记者易爱军）由中国港湾工程有限责任公司投资建设的尼泊尔三金考拉水电站9日举行正式运营仪式。项目运营有助于缓解当地电力供应紧张局面。

项目竣工暨正式运营仪式当天在尼泊尔首都加德满都举行。尼泊尔电力局总经理希滕德拉·德夫·沙基亚致辞时说，三金考拉水电站并网投入运营对尼泊尔非常重要，有助于缩短工业区停电时长。

中国驻尼泊尔大使馆临时代办王欣说，三金考拉水电项目有助于优化当地能源结构，降低用电成本，将为经济发展注入积极动力。

4月9日，在尼泊尔加德满都，嘉宾在正式运营仪式上共同启动三金考拉水电站项目运营。新华社发（哈里·马哈尔詹摄）

4月9日，在尼泊尔加德满都，嘉宾在正式运营仪式上共同启动三金考拉水电站项目运营。新华社发（哈里·马哈尔詹摄）

尼泊尔能源、水资源和灌溉部部长迪帕克·卡德卡说，三金考拉水电站在尼泊尔旱季投入运营，又在尼中庆祝建交70周年之际完工，此类务实合作有助于进一步加强两国之间的联系。

三金考拉水电站为径流式电站，位于尼泊尔中北部拉苏瓦县，总装机容量78兆瓦。

(责编：曹欣悦、张悦)

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