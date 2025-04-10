新华社北京4月9日电 美国总统特朗普7日在白宫会晤到访的以色列总理内塔尼亚胡时说，美国下一财年国防预算将首次达到1万亿美元，“没有人见过这样的事情”。若获国会批准，这将是美国迄今最高的年度国防预算。

美国舆论为之瞠目，一是因为特朗普政府大幅裁减联邦雇员、裁撤联邦机构和项目之时，却大幅增加军费开支；二是因为特朗普政府加征关税将让美国工薪阶层承受痛苦，却给挥霍无度的国防部和军方大幅增加预算。

国际舆论指出，美国近年来一直在增加国防预算，突破万亿美元只是时间问题。这是美国政府迷信军事武力、谋求绝对安全、滥用军事霸权的本性使然。

目的何在

特朗普7日声称，万亿美元国防预算将使美国能够购买未来所需的新装备、获得新能力，在今后几年拥有无可匹敌的军力。

4月7日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接到访的以色列总理内塔尼亚胡。新华社记者胡友松摄

美国国防部长赫格塞思当晚在社交媒体证实，五角大楼将提交一份1万亿美元的预算案。他附和称，特朗普政府“正在重建美国军队——而且是快速重建”，将“明智”使用每一块钱，用于提升“杀伤力和战备能力”。

如果获得国会批准，美国将从今年10月1日即2026财年开始之时进入“万亿美元国防预算时代”。这将比2025财年国防预算增加近12%。

去年12月，时任美国总统拜登签署2025财年国防授权法案，当时公布的新财年国防预算为约8950亿美元。2024财年国防预算为8860亿美元。

美国媒体注意到，就在几周前，赫格塞思还命令军方高级官员编制一份预算案，以削减8%的国防预算。特朗普去年竞选总统时，曾承诺减少40%的财政开支。

据社交媒体平台“电报”频道“地缘政治直播”报道分析，万亿美元预算说明特朗普政府在军费开支上更注重“杀伤力和效率”，而非削减开支、减少浪费和贪污。

报道说，美国也打算给北大西洋公约组织其他成员国“做一个榜样”。不过，美国《防务新闻》周刊网络版指出，即便如此，万亿美元预算也没有达到特朗普对北约盟友尤其是欧洲盟友要求的目标，即军费开支达到国内生产总值的5%。

钱从何来

特朗普7日暗示，国防预算增量将来自政府效率部裁员节流省下来的开支，但未作具体说明。政府效率部过去两个多月已经让大约28万名联邦雇员下岗。

美国《政治报》网络版报道，特朗普没有说明，1万亿美元国防预算是否将专门拨给国防部。2025财年国防预算拨款对象既包括五角大楼，也包括负责研发核武器及其他安保项目的另一些联邦机构。

这是1月18日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者吴晓凌摄

多年来，美国国会共和党人一方面寻求增加国防开支，一方面却呼吁削减政府整体预算以实现财政收支平衡。按照《防务新闻》的说法，除非大规模裁减非国防领域的联邦开支，否则，万亿美元国防预算只会扩大财政赤字。

国会民主党人反对裁减公共项目，但是他们在参众两院都处于少数派，可供阻拦预算案的选项有限。而且，民主党同样是军费开支增加的支持者和受益者。

美国“共同梦想”网站报道，尽管马斯克主持的政府效率部在特朗普授意下，以提高行政效率为由，大幅裁撤联邦机构和雇员，特朗普和赫格塞思关于万亿美元国防预算的言论，暗示政府效率部很可能管不着五角大楼。而五角大楼长期以来是浪费公款、极其恶劣地滥用公款的温床，让私人防务承包商赚得盆满钵满。

《防务新闻》同样指出，五角大楼去年连续第七次没能通过审计，超过1500亿美元的开支说不清去处。尽管如此，无论民主党还是共和党执政，国会两党都支持增加军费开支，美国国防预算逐年稳步迈向1万亿美元关口。

用在何处

一些军事分析师说，近年来，美国国防预算的重点包括更新“三位一体”核武库，升级和扩大核潜艇以及水面舰艇部队，特别是研发和采购新装备。

俄罗斯军事专家亚历山大·阿尔塔莫诺夫接受俄“皇城”电视台采访时认为，美国增加国防预算，用途之一是推进屡次受挫的高超音速武器研发项目。在乌克兰战场上表现糟糕的“艾布拉姆斯”主战坦克需要升级，也是一项重要任务。

不过，相比特朗普要求建造美国版“铁穹”多层次防空体系，这些开支都是小事。在阿尔塔莫诺夫看来，特朗普自视为前共和党籍总统里根的政策继承者，美国版“铁穹”将是里根政府“星球大战”导弹防御计划的翻版。

社媒平台“电报”频道“地缘政治直播”报道，万亿美元国防预算还将用于提振美国落后的军事工业产能，逐步增加武器生产，取消一些过时的项目，以满足未来战略需要。

影响几何

美国昆西治国方略研究所高级研究员威廉·哈通8日在一份声明中警告：“让五角大楼花1万亿美元，同时掏空外交资源，发起全球贸易战，是一副国际冲突和美国衰落的处方。”

“共同梦想”网站说，特朗普和国会共和党人正寻求给美国富人和大企业进一步减税，并削减医疗保险、补充营养援助计划等联邦援助项目，却打算把国防预算增加到1万亿美元。与此同时，特朗普政府推出毁灭性的关税计划，无异于让美国普通民众承受重大增税，工薪阶层家庭将承受多数痛苦。

《福布斯》杂志网络版一篇报道指出，建造更多核武器、战舰或者一个极其昂贵但未获证明的导弹防御体系，几乎不会解决美国最紧迫的安全挑战。实际上，这样做将推动一场危险的军备竞赛，可能会使情况变得更糟。

据美国布朗大学战争成本项目统计，美国在2001年“9·11”恐怖袭击后发动的战争已经花费8万亿美元，导致成千上万平民死亡，破坏了中东等关键地区的稳定，并给无数美国军人造成身体和心理伤害。《福布斯》报道说，这一悲惨记录应该促使人们对武力和以武力相威胁成为美国对外政策首要工具予以反思。

报道说，从近年来美国战略和军费开支看，没有任何迹象表明，把对外政策重点放在军事上会使美国更安全，相反，忽视国际关系中的非军事工具将使世界变得危险，使得解决非传统安全挑战变得越来越困难。

报道写道：“鉴于我们所面临的挑战的性质——其中大多数没有军事解决方案——推动一份万亿美元国防预算将是一个万亿美元的愚蠢错误。”（记者：胡若愚）

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