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亚行预测亚太发展中经济体今年经济增长百分之四点九

2025年04月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社马尼拉4月9日电  （记者张怡晟）亚洲开发银行9日发布《2025年亚洲发展展望》报告说，受贸易不确定性和美国加征关税等因素影响，预计亚太发展中经济体2025年经济增速为4.9%，2026年增速为4.7%。

　　报告预测，随着全球石油和其他大宗商品价格持续走低，亚太发展中经济体通胀率将在2025年回落至2.3%，2026年进一步降至2.2%。

　　亚洲开发银行首席经济学家朴之水在报告中说，尽管亚太地区将面临贸易壁垒加剧和明显的贸易不确定性，但强劲的内需和电子产品出口仍将为经济增长提供支撑。他指出，美国新关税的全面实施和地缘政治紧张局势升级可能会破坏地区增长前景。

　　亚洲开发银行行长神田真人在报告序言中说，亚太地区正处于关键转折点。他指出，进一步加强区域合作对应对供应链脆弱性、能源安全和灾害等共同挑战“至关重要”，加强跨境合作机制建设将为持续增长和稳定提供坚实基础。

　　亚洲开发银行是聚焦亚太地区发展的多边开发银行，成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月10日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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