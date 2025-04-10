澳官员——

新华社悉尼4月8日电 （记者李晓渝、梁有昶）澳大利亚贸易部长法瑞尔8日表示，中澳自由贸易协定生效以来为澳大利亚和中国的繁荣作出巨大贡献。

法瑞尔当天在出席中澳自由贸易协定10年成果评估研讨会时说，澳大利亚正在面对美国关税政策等贸易保护措施带来的全球不确定性。澳大利亚作为一个贸易大国，其经济繁荣与开放、稳定的国际市场直接相关。

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森表示，从澳方角度看，中澳自由贸易协定有助于提高人们对两国之间潜在经济互补性的认识，并使两国企业更容易释放贸易创造方面的潜力。从双边贸易数据看，当年提出的关于协定将创造贸易、促进澳大利亚繁荣的主张已得到印证。

他还表示，2024年悉尼科技大学的一项民意调查显示，多数澳大利亚人认为中澳自由贸易协定对澳大利亚是有利的。

该研讨会由悉尼科技大学澳中关系研究院与澳大利亚中国工商业委员会合作举办。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)