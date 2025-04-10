阿联酋迪拜、德国汉堡、巴西马瑙斯探索提升旅游产品吸引力——

本报记者 任皓宇 刘仲华 邵世钧

阿联酋迪拜阿塞夫老城区一景。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

德国汉堡市城区俯瞰。

本报记者 刘仲华摄

当前，以特色旅游“出圈”拉动消费成为不少国家和地区激发文旅产业动能的新引擎。阿联酋迪拜、德国汉堡、巴西马瑙斯等地探索盘活自身优势资源，大力培育更具个性化、多元化的旅游形态和精品线路，注重提升游客旅游体验和当地特色旅游产品吸引力。

阿联酋迪拜——

展现“最”字景点魅力

在沙漠里迷路了怎么办？拿出手机打开“打车”软件，一头骆驼出现在可选列表里。镜头一转，一名自称“骆驼司机”的男子牵着骆驼缓缓走来，带领游客走出沙漠。最近，阿联酋迪拜一家旅行公司发布的视频在社交媒体上被广泛转载。

打造“吸睛点”、激活旅游魅力，是迪拜近年来促进文旅产业发展的一项关键举措。打开迪拜旅游推广网站，一个个“最”字十分醒目，“世界最高楼”“世界最大的水上乐园”“世界最大的购物、娱乐和休闲胜地”“世界最深的潜水泳池”……搭配沙漠旅游、亲子乐园、购物休闲等内容丰富的景点介绍，塑造了迪拜旅游品牌形象。

迪拜着力推进文化、体育与旅游产业相结合，促进旅游新业态发展。在传统旅游观光和购物基础上，迪拜推出种类丰富的体育赛事和综合娱乐活动。除每年固定举行的马拉松、网球公开赛、赛马世界杯等大型国际赛事外，极具特色的骆驼比赛、大型演唱会等活动，也丰富了游客旅游体验。迪拜发达的会展产业也为商务旅行的发展提供助力。

迪拜经济和旅游局发布的最新一期年度报告指出，经过对270万条游客评论意见的汇总分析，九成持正面评价。“作为旅游胜地，迪拜获得了游客的信任。提高游客满意度，可以让每位游客都成为迪拜的形象大使。充满活力和多样化的旅游产品服务才能推动旅游业实现可持续发展。”迪拜王储哈姆丹表示。

德国汉堡——

精心打造文旅地标

德国北部易北河下游的重要港口城市汉堡，千百年来因贸易与航海积淀了丰厚的文化底蕴。近年来，汉堡市积极整合文化、商业、交通、环境和旅游资源，打造多元文化都市魅力，提升游客综合性文旅体验。

“汉堡包”发源地、欧洲桥梁最多的城市、“德国通往世界的大门”……除了这些名片，汉堡市还拥有超过百家博物馆，定期举办港口节、音乐节等国际文化活动，常年上演经典音乐剧《狮子王》《妈妈咪呀》等，展示具有汉堡特色的经典与新兴文化融合之美，着力吸引更多游客。

易北爱乐音乐厅是汉堡市历时10多年、花费8.6亿欧元精心打造的文旅地标。这里是音乐爱好者的天堂，也是德国最热门的单体旅游景观之一。每年的新年音乐会在此盛大举行，为城市增添了浓厚的艺术氛围。音乐厅位于易北河畔，三面环水，建筑底部是有历史感的红砖仓库，上半部是充满现代气息的波浪状玻璃顶，象征汉堡的海洋文化，其独特造型吸引很多游客前来拍照打卡。漫步于建筑外侧37米高的观景台上，游客可以360度饱览汉堡城市与港口的壮丽景致。从2017年开业至2022年，到访易北爱乐音乐厅的游客就已经超过1500万人次。

2024年，位于世界文化遗产“汉堡仓库城”内的汉堡微缩景观世界再次被德国国家旅游局评选为德国最受欢迎的旅游景点。作为世界最大的铁路模型博物馆，1500平方米的展区内，有1.5万米长的火车轨道、1040列火车、9250辆汽车，还有26万个人物造型、38万个LED灯，精致还原了世界多地景观。游客可以领略拉斯维加斯的繁华、挪威峡湾的静谧、阿尔卑斯山的雄伟等不同地域的文化风貌。该博物馆自2001年开业以来，已吸引超过2000万人次游客。

汉堡城市推广局已经制定《汉堡战略营销计划2024—2028》，以加大推介汉堡多元文旅魅力。汉堡城市推广局局长奥特伦巴强调，要加强跨领域合作，将多样化的文化内容融入新的叙事形式，着力促进文化和旅游产业融合发展，提升汉堡文旅城市的品牌价值。

巴西马瑙斯——

大力推广可持续旅游

巴西亚马孙州首府马瑙斯，是探索亚马孙雨林这一自然奇迹的热点城市。马瑙斯始建于1669年，曾因19世纪的橡胶热潮而迅速发展。这里拥有众多历史文化建筑，近年来生态旅游的热潮也吸引着来自世界各地的游客。

马瑙斯因地制宜开发了丰富多样的生态旅游项目，满足不同游客需求。游客可以跟随专业向导深入雨林深处，观察珍稀动植物，学习野外生存技能；乘坐游船沿亚马孙河航行，观赏原始雨林风光，邂逅粉色河豚等水中精灵；探访原住民部落，了解他们的传统文化，品尝当地美食。对于观鸟爱好者来说，亚马孙雨林栖息着超过1500种鸟类，包括色彩斑斓的金刚鹦鹉、体形巨大的哈比鹰等。据巴西旅游部数据，2024年前往马瑙斯的国际游客数量达到2.84万人次，同比增长18.2%，预计未来几年这一数字将继续攀升。

生态旅游的蓬勃发展为当地经济注入新活力，也为雨林保护提供新思路。马瑙斯通过发展生态旅游，提高了人们对亚马孙雨林生态价值的认识，吸引了更多社会力量参与雨林保护，促进当地社区可持续发展。近年来，马瑙斯推出一系列发展可持续旅游的政策措施，如在雨林消防、监测和跟踪领域投入大量资金，对热门景点实行游客数量限制；加强对游客的环保教育，倡导绿色出行，减少塑料制品使用；支持当地社区参与生态旅游项目，分享旅游发展红利，提高环境保护意识，减少对雨林资源的掠夺式利用。

巴西旅游部部长塞尔索·萨比诺表示，发展可持续旅游业是保护亚马孙雨林和促进地区发展的最佳方式之一。未来，巴西政府计划在马瑙斯建立一个用于可持续旅游领域的学术培训和专业资格认证的大型基地，将该市升级成巴西可持续旅游的模板。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)