商务部——

新华社北京4月9日电 不可靠实体清单工作机制9日发布公告，决定将护盾人工智能公司、内华达山脉公司、赛博勒克斯公司、边缘自治运营公司、Group W公司和哈德森技术公司等6家实体列入不可靠实体清单。根据公告，禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；禁止上述企业在中国境内新增投资。公告自2025年4月10日12时01分起实施。

商务部新闻发言人回应称，近年来，护盾人工智能公司、内华达山脉公司等6家公司不顾中方强烈反对，或参与对台军售，或与台开展所谓军事技术合作，严重损害中国国家主权、安全和发展利益。中方根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等法律，依据《不可靠实体清单规定》第二条等规定，依法追究其不法责任。

发言人表示，中方一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅依法针对极少数危害我国家安全的外国实体，诚信守法的外国实体完全无需担心。中国政府一如既往地欢迎世界各国企业来华投资兴业，并致力于为守法合规的外资企业在华经营提供稳定、公平和可预期的营商环境。

《 人民日报 》（ 2025年04月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)