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外交部——

中国有能力、有底气应对各种风险挑战

2025年04月10日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京4月9日电  （记者成欣、刘杨）外交部发言人林剑9日在回答记者提问时表示，无论国际风云如何变幻，中国经济都有扎实的基础实现稳定发展，也有充足的动力破浪前行。中国有能力、有底气应对各种风险挑战。

　　林剑表示，中国有能力、有底气应对各种风险挑战，因为我们有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有多年来持续快速发展积累的厚实基础，有超大规模市场和完整产业体系，更有14亿多中国人民的团结努力。外部冲击改变不了中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大的基本面，也改变不了中国高质量发展扎实推进、新质生产力蓬勃发展的稳固趋势。

　　“中国的平稳发展为当前的动荡世界注入了宝贵的稳定性。”林剑说，作为全球第二大经济体，中国对全球经济增长贡献率连续多年保持在30%左右，一直是世界经济增长的主引擎。作为世界第二大商品消费市场，中国拥有全球最大规模中等收入群体，持续释放的消费潜力将越来越多的“中国需求”转化为“世界机遇”。中国经济向“新”而行，新技术新产品新业态加速涌现，不断赋能各国共享科技红利。中国坚定维护以规则为基础的多边贸易体制，推动贸易投资自由化便利化，把共同发展的“蛋糕”越做越大。中国践行高水平对外开放承诺，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让中国经济每个百分点的增长都为各国企业带来更多利好。

　　“中国愿同各方一道，坚持真正的多边主义，共同反对各种形式的单边主义、保护主义，携手抵御风险挑战，推动实现普惠包容的经济全球化。”林剑说。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月10日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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