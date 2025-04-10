新华社日内瓦4月9日电（记者焦倩）世界贸易组织9日在瑞士日内瓦召开货物贸易理事会年度首次会议。中方主动设置议题，对美国“对等关税”措施及其恶劣影响表达严重关切，要求美方切实遵守世贸组织规则，避免对全球经济和多边贸易体制造成负面冲击。

中方发言引发各方强烈共鸣。欧盟、英国、加拿大、日本、瑞士、挪威、韩国、马来西亚、巴西、秘鲁、哈萨克斯坦、乍得等46个世贸组织成员在此议程下发言，对美国“对等关税”措施表达关注，呼吁美国切实遵守世贸组织规则。

中方指出，以世贸组织为核心的多边贸易体制为全球贸易提供了根本制度保障，以最惠国待遇原则为基础的多边关税承诺确保所有成员在透明、可预期和非歧视的环境下开展贸易和合作。美方“对等关税”税率远超其在世贸组织承诺的约束关税水平，单方面任意加征歧视性关税严重违反世贸组织最惠国待遇这一根本原则，是典型的单边主义、保护主义和霸凌行径。

中方表示，美国是多边贸易体制的创建者和主要受益方，以货物贸易平衡与否评判在国际贸易中的整体获益高低是极其片面的。所谓“对等关税”是“开错方、吃错药”，不仅无助于解决贸易不平衡问题，还会反噬美国自身，严重扰乱国际贸易秩序。关税战、贸易战没有赢家，中方呼吁所有世贸组织成员以史为鉴，坚守和维护多边贸易规则，通过多边对话和合作解决分歧。

欧盟表示，美国“对等关税”措施严重损害世贸组织基本原则，无助于解决贸易失衡问题。英国、加拿大、日本、韩国等成员批评美国“对等关税”措施扰乱国际贸易秩序，破坏全球产业链供应链稳定运转，将损害包括美国在内的各国生产商、消费者利益。秘鲁、哈萨克斯坦、乍得等成员谴责美国“对等关税”对经济脆弱的发展中成员，特别是最不发达国家成员造成严重冲击，强调维护公平、开放、透明、包容、非歧视的多边贸易规则对发展中成员具有重要意义。

有关成员强调，以世贸组织为核心的多边贸易体制为国际贸易发展作出了重要贡献，将继续积极支持世贸组织发挥积极作用，呼吁成员在多边框架内解决彼此分歧。

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