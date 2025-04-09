不可靠实体清单工作机制关于将护盾人工智能公司等6家美国企业列入不可靠实体清单的公告
2025年04月09日19:39 | 来源：中华人民共和国商务部
小字号
不可靠实体清单工作机制
公 告
2025年 第8号
为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将护盾人工智能公司（Shield AI,Inc.）、内华达山脉公司（Sierra Nevada Corporation）、赛博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、边缘自治运营公司（Edge Autonomy Operations LLC）、Group W公司（Group W）和哈德森技术公司（Hudson Technologies Co.）等6家实体列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：
一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；
二、禁止上述企业在中国境内新增投资。
本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。
本公告自2025年4月10日12时01分起实施。
不可靠实体清单工作机制
（商务部代章）
2025年4月9日
(责编：白宇、卫嘉)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开