新华社北京4月9日电（记者成欣、刘杨）外交部发言人林剑9日表示，无论国际风云如何变幻，中国经济都有扎实的基础实现稳定发展，也有充足的动力破浪前行。中国有能力、有底气应对各种风险挑战。

当日例行记者会上，有记者问：当前世界经济正面临单边主义抬头的严峻考验，贸易战给全球经济复苏前景笼上阴云，个别国家的关税政策加剧世界格局走势的不确定性。但同时我们也注意到，中国对外资的“磁吸力”依然强劲，外企高管近期密集访华，重大项目接连落地。一些外媒和跨国公司高管坦言“放弃中国市场，等于放弃未来十年的增长门票”，“看好中国”“上调中国”“做多中国”成为国际工商界热词，反映出国际社会仍对中国经济的引擎作用抱有高度期待。发言人对此有何评论？

林剑表示，无论国际风云如何变幻，中国经济都有扎实的基础实现稳定发展，也有充足的动力破浪前行。中国有能力、有底气应对各种风险挑战，因为我们有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有多年来持续快速发展积累的厚实基础，有超大规模市场和完整产业体系，更有14亿多中国人民的团结努力。外部冲击改变不了中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大的基本面，也改变不了中国高质量发展扎实推进、新质生产力蓬勃发展的稳固趋势。

“中国的平稳发展为当前的动荡世界注入了宝贵的稳定性。”林剑说，作为全球第二大经济体，中国对全球经济增长贡献率连续多年保持在30%左右，一直是世界经济增长的主引擎。作为世界第二大商品消费市场，中国拥有全球最大规模中等收入群体，持续释放的消费潜力将越来越多的“中国需求”转化为“世界机遇”。中国经济向“新”而行，新技术新产品新业态加速涌现，不断赋能各国共享科技红利。中国坚定维护以规则为基础的多边贸易体制，推动贸易投资自由化便利化，把共同发展的“蛋糕”越做越大。中国践行高水平对外开放承诺，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让中国经济每个百分点的增长都为各国企业带来更多利好。

“中国愿同各方一道，坚持真正的多边主义，共同反对各种形式的单边主义、保护主义，携手抵御风险挑战，推动实现普惠包容的经济全球化。”林剑说。

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