新华社北京4月9日电（记者成欣、袁睿）外交部发言人林剑9日表示，日本新版《外交蓝皮书》沿袭指责抹黑中国的陈词滥调，渲染所谓“中国威胁”，无理干涉中国内政，中方坚决反对。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本政府4月8日发布2025年版《外交蓝皮书》，文件将中日关系定位为“日最重要的双边关系之一”，称将继续同中国“全面推进战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系”。另一方面，也仍将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，炒作东海、南海局势、中俄军事合作、日本人在华安全等问题，中方对此有何回应？

林剑表示，中方注意到有关情况。日本新版《外交蓝皮书》沿袭指责抹黑中国的陈词滥调，渲染所谓“中国威胁”，无理干涉中国内政，中方坚决反对。

林剑指出，中日互为重要近邻，保持两国关系健康稳定发展，符合两国和两国人民根本利益。“我们敦促日方恪守中日四个政治文件原则，校准对华战略认知，停止挑动和制造阵营对抗，把全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系表态落到实处。”

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