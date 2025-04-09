人民网里约热内卢4月8日电 （记者陈一鸣、宋亦然）圣保罗消息：当地时间4月8日，福田汽车2025拉美合作伙伴大会暨巴西工厂首车下线仪式在巴西圣保罗举行。随着一辆“ALL NEW AUMARK”轻卡缓缓驶出生产线，福田汽车第1200万辆整车正式在巴西工厂下线。这也是福田巴西工厂投产的首辆新车，标志着中国商用车在巴西的首条生产线投入运营。

当地时间4月8日，福田汽车2025拉美合作伙伴大会暨巴西工厂首车下线仪式在巴西圣保罗举行。福田巴西工厂供图

福田汽车董事长常瑞在致辞中表示，2024年，中国汽车品牌国内市场份额已超过70%，销量达2300万辆，并正在加速参与全球竞争。依托全系列商用车产品矩阵以及智能网联、自动驾驶领域的领先优势，福田汽车构建起覆盖研发、制造、服务的全球化生态体系。

福田汽车业务副总裁、福田国际总裁付军在活动上表示，拉美一直是福田汽车的重要市场，公司力争2025年在该地区实现整车销量5万辆，2030年达到15万辆的目标。

据福田汽车相关负责人介绍，福田巴西工厂首车下线标志着福田汽车全球化战略在拉美市场迈入新阶段，福田汽车将以 “产业链协同出海”模式深度融入拉美市场，助力巴西推进 “再工业化”战略。

活动上，举行了AUMARK 9T车型的批量交付仪式。据介绍，AUMARK 9T车型将服务于拉美大型连锁超市集团物流体系，助力提升冷链配送效率，优化区域物流网络。此外，福田汽车还与依维柯、马可波罗等国际合作伙伴签署了合作谅解备忘录和多项战略合作协议。

福田巴西工厂由福田汽车与当地合作伙伴阿格拉里共同打造，占地总面积达19.7万平方米。规划年产能5000台，其中一期规划年产能 2000 台，具备生产中卡、轻卡等多种车型的本地化生产能力。

福田汽车副总经理、巴西国家公司董事长陈青山，福田汽车拉美地区经销商、大客户、媒体代表、政府嘉宾及国际合作伙伴、属地供应链企业代表等共同出席了活动。

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