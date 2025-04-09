新华社北京4月9日电 特稿丨美国在全球制造巨大混乱——“特朗普衰退”背后的保护主义政策风险

新华社记者闫亮

股市暴跌、物价上涨、盟友割席……近来，美国新一届政府不断挥舞“关税大棒”，在全球范围内制造巨大混乱和不确定性，引发国际舆论对“特朗普衰退”和“美国风险”的担忧。国际社会普遍认为，从美国面临的经济衰退风险来看，美国一系列贸易保护主义措施犹如“回旋镖”，不仅冲击全球经济，而且反噬美国自身。

不确定性攀升：扰乱全球市场

受美国所谓“对等关税”措施影响，全球股市近期连续剧烈震荡。3月31日，东京股市日经225种股票平均价格指数较前一交易日重挫逾1500点，下跌4.05%，创下当时年内最大单日跌幅。一周后，该指数进一步暴跌逾2600点，跌幅超过7%。4月7日，全球股市重演“黑色星期一”。亚太市场中，多个股指出现多年来最大单日跌幅；欧美股市开盘集体大幅下跌，美国标准普尔500种股票指数早盘跌入熊市区间，纳斯达克综合指数开盘后重挫近4%。

“美‘对等关税’阴影搅乱全球市场。”《日本经济新闻》报道说，全球股市开始对美政府持续加码关税政策可能引发经济衰退的风险保持高度警惕。

随着投资者、企业和消费者信心大幅下挫，舆论纷纷拉响“特朗普衰退”的预警。经济学家也预测，关税政策会将美国经济“推下悬崖”。美国《财富》杂志网站报道说，反复无常的关税措施使企业几乎无法投资，阻碍了让投资和就业回流美国的目标。

对于企业而言，决策和经营更加困难，利润空间受到挤压。美国塔吉特百货公司预计，今年一季度利润将面临“明显压力”，部分原因是美国对墨西哥、加拿大等国产品加征关税。因注意到消费者行为变化，美国梅西百货、百思买等公司对2025年的利润预期也变得更加谨慎。美联社说，“经济不确定性”正成为许多公司报告的关键词。

美国圣路易斯联邦储备银行表示，近几个月来，美国经济政策的不确定性，尤其是贸易政策的不确定性已升至2019年以来最高水平。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪更是将当前的不确定性水平与“9·11”事件和2008年国际金融危机期间的情况相提并论。

摩根大通日前将美国经济衰退概率上调至60%，认为关税政策是主要原因。美国世界大型企业研究会最新数据显示，美国3月消费者信心指数为92.9，低于市场预期的94.2和2月的98.3，连续第四个月下降。彭博社指出，华尔街分析师和经济学家一致认为，美国经济近期走势将更加动荡，经济增速更慢，通胀压力更大，前景比预期更加崎岖，对国际经济和金融市场的影响更加复杂。

日本《朝日新闻》评论认为，美国企图通过“关税战”达成有利于自身的“交易”，只会加剧世界经济的混乱和停滞。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫表示，美国关税政策的主要影响是在全球范围内制造巨大不确定性，给投资计划和贸易合作设置障碍，造成经济活动普遍萎靡。

保护主义升级：阻碍全球贸易

从钢铝关税到汽车关税再到“对等关税”，美国政府不断升级贸易保护主义措施，招致贸易伙伴反对和反制。国际舆论认为，美国正筑起高墙，阻碍商品、技术等要素流动，彻底背离以规则为基础的全球贸易体系，加剧全球贸易紧张关系，严重冲击全球产业链、供应链。

俄罗斯《独立报》文章说，美国制造贸易壁垒破坏全球经济联系，不仅会伤害美国与盟友的关系，还可能破坏全球贸易体系。美国外交政策研究所研究员马克西米利安·赫斯认为，由于美国的制造成本远高于亚洲，甚至远高于欧洲，关税和关税威胁将不可避免地推高通胀预期、增加贸易成本。

美国日前宣布对进口汽车加征25%关税。墨西哥雇主联合会发表声明表示，美国汽车关税是对北美经济的威胁，此举将降低北美竞争力并推高失业率。墨西哥《金融家报》网站文章指出，作为美国重要贸易伙伴，墨西哥需要面对的是一个“反复无常”的美国政府。

英国商会总干事谢瓦恩英·哈维兰表示，美国加征关税将推高成本、压缩订单，给全球供应链带来连锁冲击。欧盟委员会分管经济事务的执行副主席东布罗夫斯基斯说，美国关税政策本质上是贸易保护主义，将导致供应链中断，对欧盟和美国的企业产生负面影响。

关税会增加贸易成本，减少贸易量，最终损害所有参与者的利益。克罗地亚经济学家、前经济部长柳博·尤尔契奇认为，美国加征关税对被征收方和其自身来说都不利。对被征收方而言，高关税将压缩利润空间，让贸易陷入停滞；对美国来说，高关税将推高进口商品价格，关税成本最终会转嫁给美国企业和消费者。

西班牙《起义报》网站文章说，美国咄咄逼人的关税政策正在危及贸易关系，将引发相关国家的贸易反制。以色列制造商协会日前在声明中批评美国的“对等关税”政策是“两国贸易和投资关系的倒退”，认为此举将损害以色列经济稳定，阻碍外国对以投资，削弱以企业在美国市场的竞争力。

风险外溢加剧：拖累全球经济

英国《经济学人》刊文称，美国新一届政府履职两个月来，美国整体关税已提升到二战以来最高水平，这将导致美国经济增长放缓、通胀和不平等加剧，甚至很可能出现财政问题。

——遏制全球经济活动，对前景构成重大风险。美国媒体和经济学家认为，美国政府宣布的关税措施超出外界预期，将带来严重后果。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告，在全球经济增长乏力的背景下，美国关税对全球经济前景构成重大风险。

美国《华尔街日报》刊文说，美国政府的关税措施引发人们担心经济停滞、通胀上升，使包括美国在内的更多经济体面临衰退风险。正如马克·赞迪所言：“经济衰退风险高得令人不安，而且不断上升。”

——冲击经济复苏动能，加剧经济衰退担忧。《经济学人》等媒体表示，全球各界认为，新关税将导致刚刚走出疫情阴影、仍备受通胀压力困扰的全球经济失去复苏动力。路透社文章指出，美国对主要贸易伙伴采取的强硬关税政策加剧了人们对全球经济衰退的担忧。

目前，欧洲已经发出“去美国风险”的呼声。不少欧洲人士担心，美国不断升级单边主义政策，其负面外溢效应将冲击欧洲本不稳固的经济复苏势头。在美国经济学家德斯蒙德·拉赫曼看来，关税政策作为“美国优先”议程的一部分，可能引发欧洲的经济衰退和欧元区债务危机。

——美国不仅无法解决问题，反而成为问题。诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学经济学教授詹姆斯·赫克曼说，美国的贸易政策正在推动自身经济走向衰退。世界报业辛迪加网站指出：“美国不再是问题的解决方案，而成为问题本身。美国转向保护主义，给本已脆弱的全球贸易带来重大风险。”

加征关税拖累全球经济增长前景，非但不能“让美国再次伟大”，恐怕只能为其播下苦难的种子。阿尔及利亚《独立青年报》警告，美国在关税问题上的执迷不悟不仅会为自己套上“绞索”，也会成为全球经济脖子上的“绞索”。

经济孤立主义只能让美国在衰退的轨道上加速。正如美国《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼在近期发表的文章中所感慨的：“我看到了未来，它不在美国。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)