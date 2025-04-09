新华社纽约4月8日电 题：搞“关税讹诈”将自尝苦果

新华社记者刘亚南

美国不顾世界经济体系“你中有我，我中有你”的事实，大搞“关税讹诈”，最先尝到苦果的正是自己。

美国宣布对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。这一举措大大超出市场预期，刺痛投资者神经。纽约股市接连暴跌，主要股指跌入熊市，美国股市市值短短两天蒸发创纪录的6.6万亿美元。由于美国大部分中产阶级退休账户资金投于股市，因此财富缩水将很快影响消费支出。

随着市场的不断下跌，华尔街巨头纷纷站出来表达不满和反对。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙7日警告，美国最近的关税政策很可能增加通胀，引发美国经济衰退预期。美国潘兴广场资本管理公司首席执行官比尔·阿克曼说，特朗普正在失去全球商界领袖的信心。阿克曼同时指出所谓“对等关税”计算方式的荒谬并呼吁特朗普的顾问们站出来纠正失误。贝莱德公司首席执行官拉里·芬克则表示，与自己交谈过的大多数首席执行官都认为现在美国很可能已经处于衰退之中。

事实上，很多人并不清楚美国加征的关税将由美国进口商埋单，最终转嫁到消费者头上。经历过去几年高通胀之后，美国企业已无力承担更多成本膨胀，向下游转移高成本的意愿十分强烈，物价毫无疑问将应声上涨。耶鲁大学预算实验室2日发布的研究显示，美国政府今年以来实施的关税措施在短期内把物价水平推高了2.3%，相当于让今年每个家庭购买力平均损失3800美元。服装和纺织品价格受到的影响尤为明显。

汽车行业高度国际化、分工明确，很能说明美国加征关税的“反噬”效应。美国从3日开始对进口汽车加征25%的关税。当天，车企巨头斯泰兰蒂斯集团宣布暂停在墨西哥和加拿大一些装配工厂的生产，同时在美国密歇根州和印第安纳州暂时解雇900名工人。

对依赖出口的美国农业和能源等行业而言，其他国家的反制措施将打击其国际市场，行业企业将面临供应过剩带来的价格下跌和盈利恶化。

美国民众过去几年饱受通胀高企、物价飙升之苦。由于关税政策可能导致进口商品价格上涨，美国民众已开始恐慌性囤货，尤其是电子产品、汽车等高关税商品。经济学家警告，这一现象反映了民众对未来经济走向的迷茫，并可能加剧市场动荡。

近百年前《斯姆特-霍利关税法》引发关税战带来的教训极为深刻——贸易保护主义不仅无法振兴本国产业，反而会推高物价、激化国际矛盾，最终让普通民众承受代价。如今美国重蹈覆辙，只会加剧国内通胀压力，进一步扰乱全球经济秩序，使自身陷入孤立与衰退的恶性循环。

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