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商务部有关负责人就《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书答记者问

2025年04月09日15:04 | 来源：新华网
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新华社北京4月9日电 国务院新闻办公室4月9日发布了《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书。商务部有关负责人就白皮书的发布背景、主要内容、中方对中美经贸关系的立场等问题回答了记者提问。

问：《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书发布背景和主要内容是什么？

答：近期，美方在以芬太尼为由先后两次对华加征合计20%关税的基础上，又对华加征34%的所谓“对等关税”，并进一步加征50%关税，美方还在讨论取消中国永久正常贸易关系地位，就对华海事、物流和造船业301调查提出征收港口费的建议限制措施。对于这些单边主义、霸凌主义限制措施，中方坚决反对，已根据国际法基本原则和法律法规坚决采取反制措施维护自身权益。

中方在此背景下发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，旨在澄清中美经贸关系事实，系统阐释中方对中美经贸关系相关问题的政策立场，阐明单边主义、保护主义对中美双边经贸关系的损害，展示中国坚定维护国家利益、坚定维护多边贸易体制的决心和意志。

白皮书全文2.8万字，由前言、正文和结束语三部分组成。正文包括六个部分，分别是“中美经贸关系的本质是互利共赢”“中方认真履行中美第一阶段经贸协议”“美方违反中美第一阶段经贸协议有关义务”“中国践行自由贸易理念，认真遵守世界贸易组织规则”“单边主义、保护主义损害双边经贸关系发展”“中美可以通过平等对话、互利合作解决经贸分歧”。

问：中方对中美经贸关系的基本立场是什么？

答：中美经贸关系是中美关系的重要组成部分，作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两国在自然禀赋、人力资源、市场、资金、技术等领域具有很强的互补性，完全可以实现互利共赢。中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济稳定和发展有着重要影响。

中美经贸关系的本质是互利共赢。中美两国建交46年以来，双边经贸关系迅速发展。中美贸易额从1979年的不足25亿美元跃升至2024年的近6883亿美元。双向投资存量超过2600亿美元。中美经贸合作领域不断拓宽、水平不断提高，为两国经济社会发展、人民福祉提升作出重要贡献。中美各自取得成功，对彼此是机遇而非威胁。

但是，近年来美单边主义、保护主义抬头，不断对华出台加征关税等经贸限制措施，严重干扰中美正常经贸合作。中方不得不进行正当反制。我想强调的是，贸易战没有赢家，中方不愿打贸易战，但中国政府也绝不会坐视中国人民的正当权益被损害和剥夺，如果美方执意进一步升级经贸限制措施，中方有坚定的意志、丰富的手段，必将坚决反制，并奉陪到底。

作为发展阶段、经济制度不同的两个大国，中美双方在经贸合作中出现分歧和摩擦是正常的，关键要尊重彼此核心利益和重大关切，通过平等对话妥善解决分歧。希望美方与中方相向而行，按照两国元首通话指明的方向，本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，立即取消单边关税措施，加强对话、管控分歧、促进合作。中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切，共同推进中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。

问：中方如何看待美国对包括中国在内的贸易伙伴单边加征关税的做法？

答：美方有关做法违背基本经济规律和市场原则，违反世贸组织规则，冲击多边贸易体制，罔顾多边贸易谈判达成的利益平衡结果，无视美国长期从国际贸易中大量获利的事实。美方将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。

美方打着所谓的“对等”“公平”的旗号搞零和博弈，本质上是追求“美国第一”“美国特殊”，是以关税手段颠覆现有国际经贸秩序，以美国利益凌驾于国际社会公利，以牺牲全世界各国的正当利益为代价，服务于美国霸权利益，人为切断原有成熟的全球供应链产业链，打破以市场为导向的自由贸易规则，严重干扰各国经济发展，影响世界经济长期稳定增长，遭到国际社会普遍反对，美国内也有很大反对声音。

历史和事实证明，美方提高关税解决不了自身问题，反而引发金融市场剧烈波动，推高美国通胀压力，削弱美国产业基础，加大美国经济衰退风险，最终只会自食恶果。

问：美方认为巨额贸易逆差让美国“吃亏”，请问中方对此有何评论？

答：中美货物贸易差额既是美国经济结构性问题的必然结果，也是由两国比较优势和国际分工格局决定的。中国并不刻意追求顺差，事实上，中国经常账户顺差与国内生产总值之比已从2007年的9.9%降至2024年的2.2%。

客观认识和评价中美双边贸易是否平衡，需要全面深入考察，不能只看货物贸易差额。美国在服务贸易方面占有显著优势。美国是中国服务贸易最大逆差来源地，逆差规模总体呈现扩大趋势，2023年为265.7亿美元，占美国服务贸易顺差总额的9.5%左右。综合考虑货物贸易、服务贸易和本国企业在对方国家分支机构的本地销售额三项因素，中美双方经贸往来获益大致平衡。

近年来，美国对华逆差在总体贸易逆差中占比下降、对全球逆差规模攀升。事实证明，对华加征关税非但不能缩小美总体贸易逆差，反而导致美国进口成本上升，进一步扩大逆差。

积极扩大进口，是中国推进高水平开放的重要内容。自2018年11月起，中国国际进口博览会每年均在上海举办，参展国家和意向成交金额逐年增长，累计意向成交金额超5000亿美元。2024年，中国进口总额为18.4万亿元人民币，同比增长2.3%，进口规模创历史新高，连续16年稳居全球第二大进口市场。中国将继续挖掘进口潜力，把中国超大规模市场打造成为世界共享大市场，为全球经济发展注入新动能。

问：作为世贸组织成员，中国如何遵守世贸组织规则和践行自由贸易理念？

答：2001年加入世界贸易组织以来，中国积极践行自由贸易理念，全面履行加入承诺，遵守和执行世界贸易组织规则，大幅开放市场，为维护多边贸易体制有效性权威性作出积极贡献。

首先，完善基于规则的市场经济法律法规，将合规评估作为贸易政策出台前的必要前置环节，切实提升贸易政策的稳定性、透明度和可预见性，构建符合多边贸易规则的法律体系。第二，切实履行加入世界贸易组织降税承诺，多次大幅自主降低进口关税税率。截至2010年，中国货物降税承诺全部履行完毕，关税总体水平从2001年的15.3%降低到9.8%，接近发达成员的平均约束税率9.4%。第三，严格遵守世界贸易组织各项补贴纪律，及时向世界贸易组织提交补贴通报。2023年6月，中国提交2021－2022年补贴政策通报，涉及中央69项和地方385项补贴政策，实现省级行政区域全覆盖。最后，通过与国际规则接轨的系统性改革持续优化营商环境，为全球企业提供了更加透明、公平、可预期的营商环境。

(责编：卫嘉、白宇)

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