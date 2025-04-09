人民网讯 近日，卡塔尔半岛电视台网站刊登阿拉伯知名政治经济学家穆斯塔法·优素福的署名文章。文章认为，在全球经济面临新一轮动荡之际，美国日前宣布的关税新政是非理性的，美方的一意孤行将影响全球：美国民众将首当其冲遭受损失，接着美国盟友将陷入困境，最后才能打击到美国所谓的“对手”。文章摘要如下：

近期，美国滥施关税，不再仅仅针对中国，也将加拿大、韩国、墨西哥、日本以及欧盟等美传统盟友视为其所谓“美国遭受不公平贸易待遇”的责任方。这引发了全球市场剧烈波动，同时也向世界敲响警钟：国际贸易体系正进入前所未有的动荡阶段。

此次滥施关税是带有“美国优先”色彩的敌对政策，也是基于孤立主义和保护主义的“特朗普经济观”的延伸，相较之前的政策更加粗暴，也更具攻击性。对此，多国接连发布对美反制措施。

文章认为，尽管美关税新政贴着“民族主义”标签，但代价首先是由美国民众买单。耶鲁大学一项研究显示，美国家庭每年将付出 5200 美元（每月超过 433 美元）以应对物价上涨。而美联储主席杰罗姆·鲍威尔则警告称，美国将面临经济滞胀、价格上涨、失业率上升等糟糕局面。

分析人士认为，美国对进口自中国、欧盟的产品滥施关税无助于美国工业复苏。相反，这会迫使中欧企业将业务迁往其他国家，导致美国工人大量下岗。“美国优先”的结果实际上是将美国民众的利益抛至最后。

当关税政策从施压工具转变为“驱逐工具”，各国已经开始寻找与美国伙伴关系的替代方案。比如，以德法为首的欧洲正在加强与“金砖+”合作。

此外，美方滥施关税还将令世界对美元作为主要储备货币的信心逐渐减弱。越来越多的国家开始探索替代方案，在国际贸易中寻求使用非美元货币进行结算。这传递出一个十分明确的信息：世界正在走向多极金融体系。

文章最后表示，今天，我们见证的是全球秩序的深刻转变。世界不再愿意为美国的混乱买单，也不再愿意以牺牲自身稳定为代价接受“美国优先”的口号。当今，世界正加速“向东看”“向南看”，走向一个更加公正平衡的全球模式。（编译：王晶）

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