新华社北京4月9日电 美国白宫新闻秘书莱维特8日为企业家埃隆·马斯克与总统特朗普的贸易和制造业高级顾问彼得·纳瓦罗围绕贸易、关税政策的分歧“降调”，称两人只是持不同看法，可以继续辩论。

马斯克炮轰纳瓦罗

马斯克与纳瓦罗互怼，起因是纳瓦罗7日接受美国全国广播公司记者采访时，驳斥马斯克提议在美国与欧洲联盟之间推动“零关税”，并称特斯拉只是一家依靠进口零部件的“汽车组装商”而非“汽车制造商”。

马斯克在回复一条转发这段视频采访的帖文时写道：“纳瓦罗真是个白痴。他在这里说的这些话显然是错误的。”此后，马斯克又发帖称，特斯拉生产的汽车“美国制造”成分最高，“纳瓦罗比一袋砖头还蠢”。

3月29日，示威者聚集在美国加利福尼亚州洛杉矶的一家特斯拉门店外。新华社发（邱晨摄）

纳瓦罗被视为特朗普政府向贸易伙伴广泛征收所谓“对等关税”的政策设计师，声称关税政策能够扭转美国的贸易逆差、为政府带来收入，并振兴制造业、维护国家安全。然而，相关政策引发资本市场动荡、扰乱全球供应链，遭国际社会谴责。纳瓦罗7日在英国《金融时报》的文章中说，关税不是谈判，只有特朗普可以在最后阶段确认他愿意与哪些贸易伙伴就关税政策磋商。

早些时候，马斯克表达了反对美国关税政策的声音。据《华盛顿邮报》报道，马斯克曾向特朗普提议“重新考虑”向贸易伙伴加征关税的政策，但未获采纳。

分歧体现“政府透明”

马斯克与纳瓦罗的争执“极不寻常”。按路透社说法，两人互怼引发市场抛售并促使市场分析师思考美国是否已经陷入衰退。白宫新闻秘书莱维特8日发声，为两人争执“降调”。

“显而易见，这两个人对贸易和关税政策持截然不同的看法。”莱维特说，但是“男人总是会吵吵闹闹，我们将让他们继续在公共空间辩论”。

2月13日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席记者会。新华社记者胡友松摄

莱维特还说，“你们应该心怀感恩，我们拥有历史上最透明的政府”，这也表明总统有意听取各方声音，联邦政府中有各方代表，“就不同议题，白宫有多元化的观点，而总统在充分考虑美国人民利益的基础上作出最优决定”。

特朗普签署所谓“对等关税”行政令后，美国多地民众走上街头，用行动表达不满与愤怒。路透社与益普索集团开展的最新民调显示，57%调查对象反对特朗普的关税政策。（记者：包雪琳；视频：胡友松、周啸天）

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