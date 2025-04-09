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法企高管：美国保护主义将长久扰乱全球贸易

2025年04月09日13:51 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎4月8日电（记者李文昕）法国勒克莱尔超市集团总裁米歇尔-爱德华·勒克莱尔8日对法国媒体表示，美国政府近期的保护主义举措将长久扰乱全球贸易。

　　勒克莱尔说，美国当前关税政策只是为了强制将全世界纳入到其推动的“一项重大谈判”中。他呼吁欧盟各国政府和商界团结应对美国关税威胁。

　　勒克莱尔认为，美国关税政策将严重影响法国多个行业。“举例来说，我们的乳制品生产商将陷入困境，因为美国是奶粉进口大国。”勒克莱尔说，随着对美国市场出口承压，“法国农民将不得不减少牛奶产量，解雇工人并关闭奶酪工厂”。

　　他还表示，美国贸易政策或将导致结构性通胀，间接影响法国经济。“通货膨胀又回来了。”他说，美国消费者首先将支付“对外国产品征收的税款”。他预计，“到今年年底美国通胀率将达到4%或5%”。

　　美国总统特朗普2日签署行政令，宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，其中对来自欧盟的产品将征收20%的关税。勒克莱尔认为，美国的做法将伤害欧美关系。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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