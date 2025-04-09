新华社法兰克福4月9日电 专访｜美国贸易政策拖累全球增长 损害自身经济——访德国经济学家马丁·吕克

新华社记者单玮怡

德国经济学家、经济与金融咨询企业麦克罗蒙基有限公司创始人兼总经理马丁·吕克近日在接受新华社记者书面专访时表示，美国贸易政策对全球化产生巨大负面影响，既给全球经济带来显著不确定性，又拖累美国自身经济增长。

吕克指出，美国贸易政策遏制欧洲关键产业出口，导致欧洲经济增长放缓、金融资产价格下跌。美国关税政策给出口导向型国家造成更大伤害，使欧洲内部局势愈发紧张。

在吕克看来，美国政府近期贸易政策给许多欧洲人敲响了警钟。欧洲汽车、机械和制药企业在美国业务规模庞大，关税威胁正阻碍它们发展。

吕克表示，他担心美国的单边举动将严重打击全球化。在美国关税威胁下，全球南方国家将面临经济增长放缓风险。

他说，全球南方国家中许多经济体从全球化和自由贸易中获益匪浅，它们与工业化国家之间的增长差距得以缩小。大量发展中国家民众从贫困跃升至中等收入群体，当地发展繁荣和社会稳定得到促进。

吕克认为，美国的贸易政策和去全球化趋势将改变全球南方国家赖以发展的国际贸易环境，逆转其努力取得的经济成就。受关税影响，大部分全球南方国家的经济增长将减弱，一些国家的社会不稳定风险会增加。

吕克指出，美国自身经济也同样受到关税“回旋镖”伤害。贸易政策带来的不确定性已明显影响美国消费者情绪。美国世界大型企业研究会数据显示，美国3月消费者信心指数为92.9，连续第四个月下降。其中反映短期收入前景、商业和就业市场环境的消费者预期指数降至65.2，为12年来最低水平。

吕克认为，由于当前美国政府政策不明朗，企业普遍倾向于推迟投资，阻碍了产业增长。

吕克表示，连贯、可靠的政策有助于帮助企业、消费者和贸易伙伴建立信任，而这些特质都是美国当前关税政策的反义词。“美国的政策不确定性正在妨碍家庭支出和企业投资，减缓美国经济长期增长。”

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