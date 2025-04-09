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中东战地手记丨苏丹战火中，有一支朗朗读书的“中文组”

2025年04月09日13:50 | 来源：新华网
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　　新华社喀土穆4月8日电　中东战地手记｜苏丹战火中，有一支朗朗读书的“中文组”

　　新华社记者张猛 法耶兹·扎基

　　苏丹北部尼罗州阿特巴拉市中心一个老旧居民区内，十余棵大树掩映下，一幢不起眼的平房内不时传出朗朗中文读书声。房屋墙皮斑驳，砖块裸露，不设任何标识。

　　这里是由一群苏丹中文教师自发创办的中文培训与语言中心，名为“中文组”。“受战争影响，该中心是苏丹目前唯一还在线下运营的中文教学机构。”“中文组”负责人穆瓦法克·阿提夫告诉记者。对此，他不知该感到骄傲还是难过。

　　2023年4月，苏丹突燃战火，持续近两年的武装冲突导致全国约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所，近1700万名儿童失学，90%的学校处于关闭状态。

　　只是，弥漫的硝烟没有阻挡这群苏丹人学习中文的热情。

　　阿提夫说，为了让苏丹社会了解中国文化，帮助那些热爱中文的人，“中文组”成员自掏腰包、多方筹措，好不容易凑齐启动资金，又托朋友不远万里从中国背回部分教材。据他介绍，“中文组”现已招收140余名学生，其中约六成是来自苏丹战乱地区的避难者。针对学生的实际困难，中心大幅降低了学费。

　　22岁的避难者鲁阿·哈立德与家人辗转三次，一年前才落脚阿特巴拉。在2025年初“中文组”举办的“春晚”上，她领唱的合唱《朋友》让记者眼前一亮。“我是一名中文歌迷，从小就喜欢中文歌曲，现在能唱十多首。”鲁阿说。

　　兴趣是最好的老师。2019年，鲁阿如愿进入喀土穆大学中文系，梦想成为一名中文新闻播音员。可突如其来的战火让鲁阿的世界陷入了黑暗，她不得不踏上颠沛流离之路。

　　然而，离乡逃亡并未浇灭鲁阿对中文的热爱。尽管只能随身携带少量行李，她却从没舍得丢弃中文课本。回想在中文系的欢快时光，听中文歌曲，成了她的心灵慰藉。

　　3个月前，鲁阿加入“中文组”，中文学习有了不小进步。鲁阿说，这里带给她希望，“仿佛在沙漠中走了很久，突然找到一股清泉”。

　　“中文组”二年级学生阿米尔·哈利法·萨利赫也来自首都地区。他非常看好中文专业的就业前景。萨利赫认为，随着中国科技、经济发展的不断进步，中文将成为“未来的通用语言”。

　　29岁的萨利赫选择学习中文，主要是受中文系出身的母亲的熏陶。萨利赫喜欢中国电影，想投身商业和旅游业。他说，苏丹和中国关系密切，一旦冲突结束，期待中国企业前来投资兴业、参与战后重建。

　　萨利赫原本家境殷实，但“战争让我们失去了一切，流落他乡，一贫如洗”。

　　为支付房租、学费和日常开销，萨利赫经常忙得不可开交：上午在离家2公里的工厂调制配送香水；午后急匆匆赶往学校，有时还会迟到；刚一下课，又要转战市场卖香水，直至接近宵禁时间。

　　萨利赫说，中文很难学，自己一开始甚至“张不开嘴”，只有坚持多练习。他常随身带着课堂笔记，工作间隙便拿出来念，“四是四，十是十”“声调错了，买和卖就会搞混”……

　　在距离“中文组”约320公里的恩图曼市，20岁的阿拉·卡伊斯靠着微弱的4G信号远程上中文课。视频那头，“中文组”老师的身影在手机屏幕中时动时静，“风雨……同舟……意思——”突然的断线经常让阿拉心急如焚，有时她不得不联系同学帮忙录下网课。

　　持续动荡下，停电停网让阿拉感到无助。她告诉记者，漆黑的夜里，她只能借着烛光或手电筒学习中文。阿拉说，艰难的日子里，她总会翻看日记本上用中文写下的几句话：“蜡烛会融化，但希望不会”“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”……

　　阿拉盼望苏丹内战早日结束，自己能够顺利完成学业。她说，“我有一个梦想：去中国留学，毕业后成为一名翻译，做沟通交流的使者。”

　　今年2月，“中文组”在苏丹东部城市苏丹港开设了分中心。“中文不仅美，更让不少苏丹人从中看到无限希望。我们不但要坚持下去，还会越办越好。”谈及未来，阿提夫眼神坚定。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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