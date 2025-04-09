图为论坛活动现场。柬中记者协会供图

人民网金边4月8日电（记者程是颉）4月7日，柬中记者协会主办的"新形势下柬中关系"论坛在金边开幕。柬埔寨政府发言人班波那、商业部国务秘书班速伟杰、柬中记者协会联合主席刘晓光等参加论坛研讨。

班波那表示，柬埔寨与中国的友谊历史悠久，历久弥坚。2019年，柬埔寨成为首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家。两国在相互尊重的基础上保持密切合作，柬埔寨的快速发展离不开与中国的密切合作。

班速伟杰表示，柬中合作促进柬埔寨交通、能源基础设施快速发展，出口贸易显著增长。当前，全球贸易面临挑战，全球经济正在迎来前所未有的动荡。在此形势下，柬埔寨将尽一切努力稳住国内经济，增加柬埔寨产品在RCEP和东盟国家的竞争力，促进出口贸易多元化发展。

刘晓光表示，随着中柬经济不断发展，两国在经贸、文化等多领域合作持续深化。中柬两国记者在新闻报道工作中应继续加强交流合作，积极报道两国合作取得的新进展，为两国合作发展创造良好的舆论环境。

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