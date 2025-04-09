新华社耶路撒冷4月8日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡8日发表视频声明说，只有摧毁和拆除伊朗核设施，有关伊朗核问题的协议才会奏效。

内塔尼亚胡说，他和美国总统特朗普都同意“伊朗不会拥有核武器”。他表示，这一目标可以通过外交手段实现，但前提是采取类似利比亚模式，即在美国监督下，由美方炸毁所有核设施、拆除全部设备。

内塔尼亚胡表示，伊核问题还有第二种可能性，那就是伊朗拖延谈判，最终只得诉诸军事手段。他和特朗普已就这种可能性进行了深入讨论。

伊朗总统佩泽希齐扬6日表示，伊朗寻求就其核计划进行谈判，但“不会不惜代价”。他重申，伊朗的核计划只用于和平目的，“伊朗不寻求战争、动乱和核弹”。

声明说，内塔尼亚胡还与特朗普讨论了加沙问题。“我们坚定消灭哈马斯，同时也致力于带回所有被扣押人员。”内塔尼亚胡说，目前以色列正与一些国家接触，讨论大量接收在加沙地带巴勒斯坦民众的可能性。

内塔尼亚胡还与特朗普讨论了土耳其问题。内塔尼亚胡认为，土耳其在叙利亚建立军事基地的想法对以色列构成威胁，以色列对此表示反对，且正积极采取行动。

特朗普7日在美国白宫与到访的内塔尼亚胡举行会谈，这是特朗普今年1月上任总统以来两人的第二次会晤。

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