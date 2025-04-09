打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列总理：只有摧毁和拆除伊朗核设施 伊核协议才会奏效

2025年04月09日10:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷4月8日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡8日发表视频声明说，只有摧毁和拆除伊朗核设施，有关伊朗核问题的协议才会奏效。

　　内塔尼亚胡说，他和美国总统特朗普都同意“伊朗不会拥有核武器”。他表示，这一目标可以通过外交手段实现，但前提是采取类似利比亚模式，即在美国监督下，由美方炸毁所有核设施、拆除全部设备。

　　内塔尼亚胡表示，伊核问题还有第二种可能性，那就是伊朗拖延谈判，最终只得诉诸军事手段。他和特朗普已就这种可能性进行了深入讨论。

　　伊朗总统佩泽希齐扬6日表示，伊朗寻求就其核计划进行谈判，但“不会不惜代价”。他重申，伊朗的核计划只用于和平目的，“伊朗不寻求战争、动乱和核弹”。

　　声明说，内塔尼亚胡还与特朗普讨论了加沙问题。“我们坚定消灭哈马斯，同时也致力于带回所有被扣押人员。”内塔尼亚胡说，目前以色列正与一些国家接触，讨论大量接收在加沙地带巴勒斯坦民众的可能性。

　　内塔尼亚胡还与特朗普讨论了土耳其问题。内塔尼亚胡认为，土耳其在叙利亚建立军事基地的想法对以色列构成威胁，以色列对此表示反对，且正积极采取行动。

　　特朗普7日在美国白宫与到访的内塔尼亚胡举行会谈，这是特朗普今年1月上任总统以来两人的第二次会晤。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部