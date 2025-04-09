新华网达累斯萨拉姆4月9日电（记者华洪立）7日是世界卫生日，中国医疗队在坦桑尼亚阿鲁沙地区开展巡回义诊活动。本次巡回义诊的专家团队由第27批援坦桑尼亚中国（山东）医疗队、第34批援桑给巴尔中国（江苏）医疗队、江苏省血吸虫病防治项目组联合组成。

中国医疗队队员在义诊活动现场为坦桑尼亚工人诊疗。（中国医疗队供图）

由13名内科、外科、寄生虫病等医学专家组成的联合义诊团队为中铁建工集团阿鲁沙综合体育场项目的坦方员工和中方员工共计200余人进行了健康知识讲座、医学查体和日常药品捐赠等义诊服务。

义诊现场合影。（中国医疗队供图）

同时，中国医疗队联合中铁二十五局地质公园项目组为恩戈罗恩戈罗保护区管理局的工作人员及当地群众100余人进行了医学科普讲座和健康咨询服务，并为管理局医疗中心捐赠了亟需的日常药品以及制氧机等医学设备。

管理局医疗中心负责人乔治·恩索科表示，非常感谢中国医疗队的专家来到阿鲁沙和恩戈罗地区开展义诊活动，他们不仅带来了专业的医学健康知识，所捐赠的药品和器械也解决了我们长期以来药品短缺的问题，中国医疗专家的国际主义精神值得所有医护人员学习。

第27批援坦桑尼亚中国（山东）医疗队队长张军桥表示，通过本次巡回义诊活动，中国医疗队将中国技术和中国力量传播到了坦桑尼亚更多的地方、服务了更多的民众，中国医疗队将继续发扬救死扶伤的精神为坦桑尼亚医疗卫生事业奉献力量。

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