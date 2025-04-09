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马斯克对特朗普贸易顾问纳瓦罗爆粗口

2025年04月09日10:57 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿4月8日电（记者熊茂伶）美国企业家埃隆·马斯克8日在社交媒体上对美国总统特朗普的贸易和制造业高级顾问彼得·纳瓦罗爆粗口，称他是个“白痴”，并驳斥纳瓦罗关于电动汽车生产商特斯拉公司的言论。

　　马斯克是针对纳瓦罗7日接受美国消费者新闻与商业频道的采访作出上述表示的。纳瓦罗在采访中称，特斯拉不是“汽车制造商”，而是“汽车组装商”，并从日本等美国贸易伙伴进口很多汽车零部件。而特朗普政府希望通过加征关税，让这些零部件也可以在美国本土生产。

　　马斯克在回复一条转发这段视频采访的帖文时写道：“纳瓦罗真是个白痴。他在这里说的这些话显然是错误的。”此后，马斯克又发帖称，特斯拉生产的汽车“美国制造”成分最高，“纳瓦罗比一袋砖头还蠢”。

　　特朗普日前宣布对贸易伙伴广泛加征所谓“对等关税”，声称此举能扭转美国的贸易逆差、为美国政府带来收入并振兴美国制造业，但相关政策引发强烈批评和担忧。经济学家和商界人士警告说，这些关税措施将推高价格，损害美国消费者和美国企业利益，扰乱全球贸易，不利于全球经济发展。

　　据《华盛顿邮报》7日援引知情人士消息称，马斯克曾直接向特朗普提出请求，希望撤销新加征的广泛关税，但未获得成功。报道称，特朗普与马斯克在一项标志性政府政策上决裂，成为总统与其核心顾问之间最引人注目的一次分歧。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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