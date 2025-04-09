新华社耶路撒冷4月8日电（记者王卓伦 陈君清）以色列创新署7日发布报告说，2024年以色列高科技行业的从业人数出现10年来的首次下降，新一轮巴以冲突是加剧本土高科技人才流失的原因之一。

这份《2025年高科技就业状况报告》显示，2024年以色列高科技行业从业人数为390847人，较上年减少4879人，降幅约1.2%。报告分析，这主要由三方面因素引发：一是始于2022年的全球经济下行导致初创企业投资减少，二是以色列政府推动的司法改革引发不确定性，三是2023年10月爆发的新一轮巴以冲突加剧局势紧张。

报告显示，从2023年10月至2024年7月，大约有8300名高科技从业者离开以色列，并至少在海外居住一年，占该行业总从业人数的2.1%。目前以色列高科技公司在海外雇佣约44万人，而在本国雇佣人数约为40万人。

报告说，这是过去10年来以色列高科技行业增长趋势放缓的明确信号，这一趋势与全球高科技活动及研发人才需求的持续增长形成鲜明对比。尽管如此，高科技行业在以色列整体就业中的占比仍保持在11.4%左右，过去三年几无变动，此前在2012年至2022年间曾经历快速增长。

根据报告，尽管以色列高科技行业从业人数总体有所下降，但研发岗位比例却在上升，2024年已超过高科技行业员工总数的一半，这也进一步扩大了高科技行业与以色列其他行业之间的工资差距。报告建议，应对人才外流问题，应努力稳定商业环境，同时更新税收优惠政策和回国激励机制等。

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