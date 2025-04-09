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今天，加拿大“对等反击”美国

2025年04月09日10:53 | 来源：新华网
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新华社北京4月9日电 加拿大财政部8日宣布，对美国汽车对等征收25%关税措施将于美国东部时间9日零时1分（北京时间9日12时1分）生效。

哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯警告，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展，可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。

加方将继续有力回应

加拿大财政部长商鹏飞表示，加拿大将继续对美国向加方征收的所有不合理关税作出有力回应。加拿大政府坚定致力于尽快取消这些美国关税，以保护加拿大的工人、企业、经济和工业。

商鹏飞说，加拿大还将针对汽车生产商实施减免方案，以激励汽车生产商在加拿大的生产和投资，并帮助维持加拿大的就业岗位。

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

美国总统特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税。这一关税措施于4月3日正式生效。加拿大总理卡尼4月3日在渥太华举行的新闻发布会上说，加拿大政府将采取与美国相同的措施，对所有不符合“美国-墨西哥-加拿大协定”的美国进口汽车征收25%的关税。加拿大关税不会影响汽车零部件。

据加拿大官方统计，2024年加拿大从美国进口汽车总额达356亿加元（约合250亿美元）。

面临“非常重要的选择”

萨默斯8日接受彭博社采访时表示，特朗普的关税计划将在未来几周面临“非常重要的选择”。这些关税计划的规模甚至超过了1930年的关税，后者“加剧了大萧条”。

萨默斯认为，明智的做法是“撤回已经宣布的政策”。

他还说，美国此次面临的经济衰退挑战是由总统特朗普及其政府的言行引起。如果美国政府放弃其“政策错误”，经济将恢复正常。

4月2日，美国总统特朗普在华盛顿白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。新华社记者 胡友松 摄

4月2日，美国总统特朗普在华盛顿白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。新华社记者 胡友松 摄

特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。

尽管特朗普声称加征关税将有助于为美国政府带来收入，扭转贸易逆差，并振兴美国制造业，但经济学家和商界人士警告说，这些关税措施将推高价格，损害美国消费者和美国企业利益，扰乱全球贸易，不利于全球经济发展。

美国股市先涨后跌

美国纽约股市8日早盘大幅上扬，据媒体分析，缘由是股价处于低位，且市场期待特朗普政府开始贸易谈判。然而，随着白宫新闻秘书莱维特宣布，特朗普将坚持加征关税，这波反弹带来的利好很快消散。午盘，三大股市大幅下跌。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌320.01点，收于37645.59点，跌幅为0.84%；标准普尔500种股票指数下跌79.48点，收于4982.77点，跌幅为1.57%；以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌335.35点，收于15267.91点，跌幅为2.15%。

4月8日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

4月8日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

标普指数收于近一年来最低水平，道琼斯指数和纳斯达克指数均收于2024年1月以来最低水平。

另外，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.30%，在汇市尾市收于102.955。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0951美元，高于前一交易日的1.0928美元；1英镑兑换1.2790美元，高于前一交易日的1.2755美元。（记者：林威、熊茂伶）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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