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香港入境事务处荣获全球最佳机场出入境服务奖

2025年04月09日10:50 | 来源：人民网-国际频道
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香港特别行政区入境事务处郭俊峯处长向媒体介绍入境处服务及获奖情况。人民网记者 许海林摄
香港特别行政区入境事务处郭俊峯处长向媒体介绍入境处服务及获奖情况。人民网记者 许海林摄

人民网马德里4月8日电（记者许海林）香港特别行政区入境事务处（入境处）在国际专业航空运输研究机构Skytrax的旅客意见调查中赢得2025年全球最佳机场出入境服务奖。这是入境处继2015、2016、2019及2020年后第五次获得该奖项。香港入境处处长郭俊峯将于9日在西班牙首都马德里参加本年度Skytrax世界机场大奖颁奖典礼。

世界机场大奖设有80多个奖项，被视为全球机场行业的质量标杆，旨在评估550多个机场的客户服务和设施。郭俊峯表示，入境处能够脱颖而出，在来自100多个国家的1300万余名航空旅客对各机场服务的评分中获得最高分数，深感荣幸。

郭俊峯介绍说，面对不断上升的出入境人数，入境处一直采取不同措施，包括灵活调配人手、优化工作流程、善用信息技术、不断扩展自助通关服务等，令更多旅客能享用方便快捷的出入境服务，为香港整体经济增添动能。

郭俊峯表示，入境处会继续在不同层面深化国际交流合作，令香港的“超级联系人”角色发挥更大作用，继续向世界讲好香港故事、中国故事，并且借助香港“内联外通”的优势，为国家高质量发展贡献更多积极力量。

(责编：贾文婷、杨牧)

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