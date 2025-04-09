打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

命运与共好伙伴 | 卢旺达驻华大使：中国是非洲最长久的朋友

2025年04月09日09:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京4月8日电 （记者宋歌）“中国是非洲最长久的朋友。”卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥日前在接受人民网记者专访时表示，中非友好合作历史悠久，卢中之间的贸易与投资合作，为卢旺达的发展注入强劲动力。

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥接受人民网记者采访。人民网记者 宋歌摄

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥接受人民网记者采访。人民网记者 宋歌摄

基莫尼奥在采访中表示，团结与和解是建设国家的基础，但这还远远不够，人民还需要食物、住房、教育等生活保障与服务，而国际合作在这一发展过程中不可或缺。在过去31年的国家重建历程中，中国给予了卢旺达重要的支持。

“中国是非洲最长久的朋友，从未殖民或侵略过其他国家，中国做的只有帮助发展。”基莫尼奥说。

他提到，两国在商业、投资等方面的合作极大促进了卢旺达的发展，许多合作项目正在改善人民的生活质量。“这种合作是建立在互相尊重的基础上，是根据卢旺达自身的需求来进行的，而不是中国强加的。”

针对所谓“中国在非洲掠夺资源”的错误言论，基莫尼奥明确表示不认同。他说：“我们自己最清楚事实并非如此。我在中国工作已有五六年，中国总是问我们需要什么，我们会告诉他们：修路、通电、建医院、培训医生……这些援助是根据我们自身的优先发展方向决定的。”

基莫尼奥还高度评价中国在全球和平事务中的积极作用。他提到，中国积极参与全球和平事业，在非洲许多地区的维和行动中发挥着积极作用。

基莫尼奥表示，卢旺达当前正实施国家转型战略，目标是在2035年达到中等收入国家水平。在这一框架下，卢中双方在农业、投资、工业生产、基础设施以及人才培养等多个领域广泛存在务实合作项目，这有助于推动卢旺达国家发展，实现转型目标。

7日，卢旺达驻华大使馆举行了卢旺达大屠杀31周年纪念活动，多国驻华使节、国际组织代表与中国政府官员出席活动，共同缅怀逝者、反思历史。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部