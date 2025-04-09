人民网北京4月8日电 （记者宋歌）“中国是非洲最长久的朋友。”卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥日前在接受人民网记者专访时表示，中非友好合作历史悠久，卢中之间的贸易与投资合作，为卢旺达的发展注入强劲动力。

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥接受人民网记者采访。人民网记者 宋歌摄

基莫尼奥在采访中表示，团结与和解是建设国家的基础，但这还远远不够，人民还需要食物、住房、教育等生活保障与服务，而国际合作在这一发展过程中不可或缺。在过去31年的国家重建历程中，中国给予了卢旺达重要的支持。

“中国是非洲最长久的朋友，从未殖民或侵略过其他国家，中国做的只有帮助发展。”基莫尼奥说。

他提到，两国在商业、投资等方面的合作极大促进了卢旺达的发展，许多合作项目正在改善人民的生活质量。“这种合作是建立在互相尊重的基础上，是根据卢旺达自身的需求来进行的，而不是中国强加的。”

针对所谓“中国在非洲掠夺资源”的错误言论，基莫尼奥明确表示不认同。他说：“我们自己最清楚事实并非如此。我在中国工作已有五六年，中国总是问我们需要什么，我们会告诉他们：修路、通电、建医院、培训医生……这些援助是根据我们自身的优先发展方向决定的。”

基莫尼奥还高度评价中国在全球和平事务中的积极作用。他提到，中国积极参与全球和平事业，在非洲许多地区的维和行动中发挥着积极作用。

基莫尼奥表示，卢旺达当前正实施国家转型战略，目标是在2035年达到中等收入国家水平。在这一框架下，卢中双方在农业、投资、工业生产、基础设施以及人才培养等多个领域广泛存在务实合作项目，这有助于推动卢旺达国家发展，实现转型目标。

7日，卢旺达驻华大使馆举行了卢旺达大屠杀31周年纪念活动，多国驻华使节、国际组织代表与中国政府官员出席活动，共同缅怀逝者、反思历史。

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