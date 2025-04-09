打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国（金华）—乌兹别克斯坦经贸合作洽谈会在塔什干举行

2025年04月09日08:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社塔什干4月8日电（记者李奥）中国（金华）—乌兹别克斯坦经贸合作洽谈会8日在塔什干举行。

　　乌兹别克斯坦塔什干州副州长沙里波夫表示，乌政府致力于为投资者创造优越营商环境，乌方期待与金华市在旅游、纺织和农业等重点领域开展深度合作。

　　中国驻乌兹别克斯坦大使馆参赞孙岩表示，相信双方企业通过此次洽谈会可进一步增进相互了解，对接互补优势，释放合作潜力，形成更多互利合作成果，为两国经贸合作健康、快速、高质量发展贡献新力量。

　　金华市委书记朱重烈说，双方交流合作成果丰硕，希望双方一道，用好中欧班列这一“黄金通道”，深化产业合作，深挖经贸潜力，深耕人文沃土。

　　金华市副市长、义乌市市长温建飞表示，希望以本次洽谈会为契机，落地更多标志性成果，推动义乌与塔什干的交流合作行稳致远。

　　本次活动由浙江省金华市人民政府主办。洽谈会上，签约的合作项目涵盖产业合作、汽车贸易、职业教育等多个领域。活动特别设置了义乌市场品牌出海经贸对接专场。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部