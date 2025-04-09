新华社塔什干4月8日电（记者李奥）中国（金华）—乌兹别克斯坦经贸合作洽谈会8日在塔什干举行。

乌兹别克斯坦塔什干州副州长沙里波夫表示，乌政府致力于为投资者创造优越营商环境，乌方期待与金华市在旅游、纺织和农业等重点领域开展深度合作。

中国驻乌兹别克斯坦大使馆参赞孙岩表示，相信双方企业通过此次洽谈会可进一步增进相互了解，对接互补优势，释放合作潜力，形成更多互利合作成果，为两国经贸合作健康、快速、高质量发展贡献新力量。

金华市委书记朱重烈说，双方交流合作成果丰硕，希望双方一道，用好中欧班列这一“黄金通道”，深化产业合作，深挖经贸潜力，深耕人文沃土。

金华市副市长、义乌市市长温建飞表示，希望以本次洽谈会为契机，落地更多标志性成果，推动义乌与塔什干的交流合作行稳致远。

本次活动由浙江省金华市人民政府主办。洽谈会上，签约的合作项目涵盖产业合作、汽车贸易、职业教育等多个领域。活动特别设置了义乌市场品牌出海经贸对接专场。

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