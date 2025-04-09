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梅德韦杰夫：核裁军不力可能致使拥核国家增多

2025年04月09日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科4月8日电（记者安晓萌）俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫8日说，美国等国家的立场使核裁军面临困难，未来全球拥核国家可能增多。

　　梅德韦杰夫当天就《新削减战略武器条约》签署15周年在社交媒体发文说，该条约并未降低发生核战争的风险，美国及其盟友对此负有责任。这些国家一方面宣称与俄罗斯保持核均势，另一方面却以实施无限制的制裁和提供武器对俄罗斯发动“事实上的战争”。

　　梅德韦杰夫认为，即便乌克兰危机彻底结束，今后几十年内也不可能实现核裁军。拥有核武器的国家可能会越来越多。

　　《新削减战略武器条约》由俄罗斯与美国于2010年签署，旨在限制两国部署的核弹头和运载工具数量。该条约2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，后经协商延长至2026年2月5日。

　　俄罗斯总统普京2023年2月宣布俄暂停履行《新削减战略武器条约》，理由是美国要求俄罗斯履行条约所有条款，自己则“随心所欲”。普京当时表示，美国想让俄陷入战略失败，还想检查俄方军事设施。对此，俄方不得不暂停履行这一条约。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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