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新华时评丨与世界共享发展机遇，我们有信心

2025年04月09日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月8日电　题：与世界共享发展机遇，我们有信心

　　新华社记者谢希瑶

　　太平洋两岸，全球两大经济体，一个不断制造难题，一个积极创造机遇。

　　面对单边主义、保护主义的阴霾，中国正敞开大门，向世界展现出大国应有的样子：近段时间，跨国企业高管密集访华，与中国高层互动交流，与中国企业洽谈合作；13家外资企业获批增值电信业务，40余家外资企业生物技术项目落地，3家新设外商独资医院获批；第五届消博会、第137届广交会即将举行；广东、天津、福建自贸试验区建设迎来十周年，海南自贸港冲刺封关运作……

　　开放是国家繁荣发展的必由之路。改革开放以来，中国坚持打开门来搞建设，不仅发展了自己，也造福了世界。今日中国，已是全球第二大经济体和第二大消费市场，是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。从“世界工厂”供应全球，到“世界市场”汇聚全球，再到“创新实验室”赋能全球，中国始终在开放发展中推动市场相通、产业相融、创新相促，为全球消费者带来实实在在的好处，被众多跨国企业视为“全球价值链中关键一环”。多年来中国对世界经济增长的贡献率平均在30%左右，是全球经济发展的最大增长源，为世界各国提供了重要市场机遇、投资机遇、增长机遇。

　　应对风险挑战，更要以更高水平开放激发新的经济活力，拓展中国式现代化的发展空间。当前，中国制造业领域外资准入限制措施实现全面“清零”，服务业开放不断破冰试水；高质量共建“一带一路”，有序扩大自主开放和单边开放，预计到2030年，仅自发展中国家累计进口就有望超过8万亿美元；加快建设全国统一大市场，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好汇聚全球资源要素。随着中国14亿多人口整体迈入现代化，这个规模将超过现有发达国家人口总和，有需求升级、结构升级、动能升级的广阔增量空间，既为自身经济发展增强抗压力，还将为世界创造更多开放合作的新机遇。

　　把握发展大势，对外开放基本国策在任何时候都不会动摇。经济全球化是人类社会发展必经之路，各国经济“你中有我，我中有你”。面对新一轮科技革命和产业变革，人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。从抵御亚洲金融风暴、国际金融危机，到应对中美经贸摩擦、新冠疫情冲击，中国始终在大风大浪中前行，以坚强定力扩大开放，不断拉紧与全球经济的纽带，巩固和维护全球供应链和产业链稳定，成为世界经济的稳定锚和避风港。历史反复证明，开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向，狂风骤雨不会中断中国开放的坚定脚步，更不会逆转经济全球化的时代潮流。

　　中国经济是一片大海，与世界经济相融相通。坚定推进高水平对外开放，于中国而言，有利于促进深层次改革、推动高质量发展、形成经济更高水平的动态平衡；于世界而言，有利于把市场的蛋糕做大、把共享的机制做实、把合作的方式做活。集中精力办好自己的事，坚定不移走好改革开放之路，反对强权霸凌行径我们有底气，与世界共享发展机遇我们有信心。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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