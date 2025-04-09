新华社渥太华4月8日电（记者林威）加拿大财政部8日宣布，对美国汽车对等征收25%关税措施将于美国东部时间9日零时1分生效。

加拿大财政部长商鹏飞表示，加拿大将继续对美国向加方征收的所有不合理关税作出有力回应。加拿大政府坚定致力于尽快取消这些美国关税，以保护加拿大的工人、企业、经济和工业。

商鹏飞说，加拿大还将针对汽车生产商实施减免方案，以激励汽车生产商在加拿大的生产和投资，并帮助维持加拿大的就业岗位。

美国总统特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税。这一关税措施于4月3日正式生效。加拿大总理卡尼4月3日在渥太华举行的新闻发布会上说，加拿大政府将采取与美国相同的措施，对所有不符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的美国进口汽车征收25%的关税。加拿大关税不会影响汽车零部件。

据加拿大官方统计，2024年加拿大从美国进口汽车总额达356亿加元（约合250亿美元）。

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