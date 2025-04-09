据新华社波哥大电 （记者李子健）哥伦比亚政府与“南方公社”武装组织日前在该国西南部纳里尼奥省首府帕斯托市举行和平协议签署仪式。哥总统佩特罗、纳里尼奥省省长埃斯科瓦尔以及“南方公社”组织代表出席仪式。

和平协议内容包括“南方公社”组织上缴武器弹药、推行非法作物替代种植计划、管控非法采矿活动等。“南方公社”组织当天向哥政府上缴了包括手榴弹、地雷、火箭弹和迫击炮在内的武器弹药，总重约1吨。该武装组织代表罗耶·加尔松在现场表示，组织成员应当“成为建设和平的积极主体”。

“南方公社”武装组织成立于1992年，曾隶属于哥主要反政府武装“哥伦比亚民族解放组织”，主要活跃于纳里尼奥省。2024年3月，该组织宣布脱离“哥伦比亚民族解放组织”，并响应佩特罗政府政策，与政府展开和平谈判。

纳里尼奥省位于哥西南部，西靠太平洋，南接厄瓜多尔，有重要港口图马科港。非法武装组织长期在沿海和边境地区从事毒品走私、非法采矿、制造武器等活动。

《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

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