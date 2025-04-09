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2024年37.5%的长途列车晚点

德国铁路基建亟待改善

本报记者  张慧中
2025年04月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国铁路公司（以下简称“德铁”）不久前提出申请，要求从政府设立的特别基金中拨款近1500亿欧元，用于德国铁路系统未来10年的扩建和现代化建设。根据德铁最新发布的一份报告，2024年德铁长途客运服务中，37.5%的列车未能准点，平均比预定时间晚到5分59秒。

　　德国铁路系统始于1835年，至今仍有一些超过百年历史的铁轨、道岔和信号箱在运营。德铁表示，2024年，该公司列车80%的延误都是由于基础设施老旧和超负荷运行造成，日益增长的交通运输量又使这些基础设施不堪重负。列车晚点、拥挤等问题令旅客怨声载道，也影响了德国铁路运输的国际形象。2024年欧洲杯期间，部分德铁列车延误和取消，导致不少外国球迷错过比赛。德铁为此向球迷道歉，称没有“提供每个人都应享有的服务质量”。德铁首席执行官理查德·卢茨表示：“德国铁路正在经历过去30年来最大的危机。”

　　近年来，包括铁路在内的基础设施老化、陈旧、规划不当等问题，被德国舆论广为诟病。根据2022年德国政府部门的一项统计，全国约有4000座桥梁需要进行现代化改造。“斯图加特21”是位于巴登—符腾堡州首府斯图加特市的铁路交通重组工程，于2010年2月正式开工。作为通往博世、梅赛德斯—奔驰等重量级企业的门户城市，该市将“斯图加特21”视为一个重要的铁路枢纽项目。然而，15年过去了，这一成本高达110亿欧元的项目至今仍未完工。

　　分析人士认为，德国基础设施改造面临困境的一个重要原因是德国《基本法》规定的“债务刹车”限制，该条款将联邦政府每年结构性新增债务限制在国内生产总值的0.35%以内，这使得借贷和支出保持在较低水平。为刺激长期不足的公共投资，助力德国经济发展，德国联邦议院和参议院今年3月分别通过《基本法》修正案，放宽“债务刹车”条款，允许政府大规模举债投资基础设施建设，同时还允许联邦政府设立一个不受“债务刹车”条款约束的、为期12年的5000亿欧元特别基金，主要用于交通、医疗、教育、能源、研发、数字化等基础设施建设。德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼表示，这使德国能够“为急需的基础设施和气候保护项目提供资金”。

　　德铁也努力加大投资及修缮力度。2023年，该公司投资了76亿欧元进行铁路维修，投资额同比增加16%。2024年9月，德铁管理委员会提出未来3年实现扭亏为盈的总体计划，包括在2027年之前恢复铁路业务的充足运力，通过提供更高的准点率、更可靠的服务改善客户体验等。按照计划，德铁还将在2030年前对41条交通繁忙的铁路走廊进行大规模翻修。德铁发言人表示，该公司的目标是到2027年底将长途列车的准点率提高到75%至80%。

　　（本报柏林4月8日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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