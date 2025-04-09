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多个联合国机构发表联合声明呼吁恢复加沙停火

2025年04月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦4月7日电  （记者石松）六个联合国机构的负责人7日发表联合声明，呼吁国际社会采取果断行动，推动恢复加沙地带停火，确保人道主义援助畅通无阻，切实保护平民生命安全。

　　联合国人道主义事务协调厅、联合国儿童基金会、联合国项目事务署、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）、世界粮食计划署和世界卫生组织的负责人联合签署的声明指出，一个多月以来，没有任何商业物资或人道主义物资进入加沙地带，超过210万人被困在轰炸和饥饿中，口岸处的食物、药品、燃料和庇护用品已经堆积如山。

　　声明说，据报道，仅在停火破裂后的第一周，就有1000多名儿童在加沙地带丧生或受伤，创下过去一年中单周儿童伤亡人数最高纪录。声明说，以色列新一轮的撤离令再次迫使数十万巴勒斯坦人逃离家园，而他们没有安全地方可以去。自2023年10月以来，已有至少408名人道主义工作者在冲突中丧生，其中包括超过280名近东救济工程处人员。“我们目睹了加沙地带发生的一系列完全无视人类生命的战争行为。”

　　声明呼吁国际社会采取坚决、紧急、果断的行动，确保国际人道主义法的基本原则得到遵守，“保护平民，保障援助，释放被扣押人员，恢复停火”。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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