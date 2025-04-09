打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

匈牙利加大力度吸引外资

中国为该国第一大外资来源国

本报记者  禹丽敏
2025年04月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　匈牙利投资促进局近日发布的2024年招商引资成果报告显示，2024年匈牙利吸引外国直接投资表现亮眼，共批准启动77个新投资项目，累计吸引103亿欧元外资，并创造1.85万个新的就业岗位。匈牙利投资促进局表示，匈牙利吸引的外国直接投资总额连续第二年超过100亿欧元，展示了国际投资者对匈牙利经济增长前景的信心。

　　近年来，匈牙利政府积极修订更新《外国直接投资法案》，为外国企业在匈发展提供资金补贴、税收减免、租金折扣等优惠政策，颇具成效。从投资行业看，近40%的投资额流入汽车行业，电子行业吸收了38.7%的投资。食品行业位居第三，吸引投资额8.07亿欧元，占总投资额的7.8%。塑料、包装、金属、化工等行业也吸引了大量外资。汽车行业在创造就业岗位方面也处于领先地位，新增就业岗位接近1.05万个。从投资来源国来看，2024年匈牙利吸引了来自20多个国家的投资，包括中国、美国、瑞典、荷兰、泰国等。数据显示，2024年有八成以上的投资项目分布在首都布达佩斯以外的地区。

　　匈牙利“向东开放”战略成果不断显现，匈牙利与亚洲国家特别是与中国的经贸合作逐步加深。数据显示，2024年，亚洲国家和地区在匈牙利投资额达到82亿欧元，占总投资额的80%。其中，中国以52亿欧元的投资额位居第一大外资来源国，约占总投资额的51%。匈牙利投资促进局局长约·伊什特万表示，匈牙利已成为中国在中东欧地区投资的重要目的地，两国在基础设施、科技研发和投资领域的合作成果显著，“对我们而言，与中国合作意味着巨大机遇”。

　　中国保持匈牙利在欧盟外最大贸易伙伴地位。匈牙利投资促进局去年10月举办电动汽车供应商论坛，112家匈牙利企业代表与中国电动汽车厂商比亚迪的技术专家进行交流，以深挖合作潜力。中国新能源汽车企业积极扩大在匈投资、加速建设生产基地。2023年底，比亚迪宣布在匈牙利赛格德市建设新能源汽车整车生产基地；2024年，来自中国的亿纬锂能公司在匈建立了该公司首个欧洲工厂，将为宝马工厂提供电池产品；宁德时代匈牙利电池工厂也将为附近的梅赛德斯—奔驰汽车工厂供应电池。匈牙利国家经济部部长纳吉·马顿表示，2014年以来，中国企业在匈投资增长了3倍，“匈牙利支持中国企业在匈投资建厂，两国合作前景广阔”。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部