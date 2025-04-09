中国为该国第一大外资来源国

本报记者 禹丽敏

匈牙利投资促进局近日发布的2024年招商引资成果报告显示，2024年匈牙利吸引外国直接投资表现亮眼，共批准启动77个新投资项目，累计吸引103亿欧元外资，并创造1.85万个新的就业岗位。匈牙利投资促进局表示，匈牙利吸引的外国直接投资总额连续第二年超过100亿欧元，展示了国际投资者对匈牙利经济增长前景的信心。

近年来，匈牙利政府积极修订更新《外国直接投资法案》，为外国企业在匈发展提供资金补贴、税收减免、租金折扣等优惠政策，颇具成效。从投资行业看，近40%的投资额流入汽车行业，电子行业吸收了38.7%的投资。食品行业位居第三，吸引投资额8.07亿欧元，占总投资额的7.8%。塑料、包装、金属、化工等行业也吸引了大量外资。汽车行业在创造就业岗位方面也处于领先地位，新增就业岗位接近1.05万个。从投资来源国来看，2024年匈牙利吸引了来自20多个国家的投资，包括中国、美国、瑞典、荷兰、泰国等。数据显示，2024年有八成以上的投资项目分布在首都布达佩斯以外的地区。

匈牙利“向东开放”战略成果不断显现，匈牙利与亚洲国家特别是与中国的经贸合作逐步加深。数据显示，2024年，亚洲国家和地区在匈牙利投资额达到82亿欧元，占总投资额的80%。其中，中国以52亿欧元的投资额位居第一大外资来源国，约占总投资额的51%。匈牙利投资促进局局长约·伊什特万表示，匈牙利已成为中国在中东欧地区投资的重要目的地，两国在基础设施、科技研发和投资领域的合作成果显著，“对我们而言，与中国合作意味着巨大机遇”。

中国保持匈牙利在欧盟外最大贸易伙伴地位。匈牙利投资促进局去年10月举办电动汽车供应商论坛，112家匈牙利企业代表与中国电动汽车厂商比亚迪的技术专家进行交流，以深挖合作潜力。中国新能源汽车企业积极扩大在匈投资、加速建设生产基地。2023年底，比亚迪宣布在匈牙利赛格德市建设新能源汽车整车生产基地；2024年，来自中国的亿纬锂能公司在匈建立了该公司首个欧洲工厂，将为宝马工厂提供电池产品；宁德时代匈牙利电池工厂也将为附近的梅赛德斯—奔驰汽车工厂供应电池。匈牙利国家经济部部长纳吉·马顿表示，2014年以来，中国企业在匈投资增长了3倍，“匈牙利支持中国企业在匈投资建厂，两国合作前景广阔”。

《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)