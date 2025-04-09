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美方滥施关税持续引发国际社会强烈反对——

“世界需要的不是关税大棒，而是合作金桥”（国际视点）

2025年04月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，美国政府滥用关税手段，对包括中国在内的所有贸易伙伴实施所谓“对等关税”，并威胁进一步对华加征50%关税。美方滥施关税，严重侵犯各国正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。国际社会普遍认为，美方滥施关税给全球贸易带来重大风险，给世界经济带来更多不稳定、不安全因素。中国坚定推进高水平对外开放，与世界共享发展机遇，展现负责任大国担当。

　　“美国滥施关税并不能解决贸易不平衡问题”

　　“住手！”“抗争！”“我们不想要这样的美国！”4月5日，成千上万人聚集在位于美国首都的华盛顿纪念碑前，抗议美国政府的“对等关税”行政令及此前出台的一系列政策。

　　美国多位经济学家表示，美国政府对贸易逆差的分析背离最基本的经济学常识。美国特洛伊大学经济学教授约翰·多夫举例说：“当我去杂货店用现金购买商品时，我与杂货店之间出现了‘贸易逆差’。但这并不意味着我的情况更糟，因为我得到了我想要的商品。”罗申美国际会计师事务所首席经济学家乔·布鲁苏拉斯表示，“美国滥施关税并不能解决贸易不平衡问题”。美国有线电视新闻网评论称，美国所谓的“对等关税”与贸易伙伴对美国征收的税率无关，白宫试图“用大锤来解决美国一连串的不满，把美国对其他国家的贸易逆差当作替罪羊”。

　　“对等关税”政策给美国经济带来多重负面影响。美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔表示，“对等关税”做法极端，将使美国通胀率上升1.5个百分点。《纽约时报》文章分析认为，别国针对美国关税的反制措施将影响美国近800万人就业。

　　美国外交政策研究所研究员马克西米利安·赫斯发表文章表示，美国最新关税政策将对美国的经济、消费者及其在全球的地位造成极大破坏，美国消费者将成为最大输家。文章以汽车行业为例指出，美国对进口汽车加征25%关税的措施于4月3日正式生效，美国政府认为此举能重振美国制造业，但现实情况是，美国根本无法在短期内迅速恢复这一产业。针对进口汽车零部件的关税将于5月生效，预计这将导致汽车价格持续飙升，扰乱供应链。美国是汽车大国，相较于其他西方国家，美国民众将更直接地受到这一政策的影响。然而，受影响的不仅是汽车行业，美国关税政策波及多个产业的供应链，影响范围广泛。美国关税政策对通货膨胀造成的影响将很快显现，但美国尚未做好应对通胀冲击的准备。进口商和经销商必须立即重新评估所订购商品的利润水平，而相关贸易伙伴的反制措施也可能加剧供应链危机。“美国消费者无疑是全球自由贸易体系中的最大受益者。但如今，他们将成为受最新关税政策影响的最大输家。”

　　美国密歇根大学经济学和公共政策教授贾斯廷·沃尔弗斯撰文表示，美国“对等关税”税率大致是其他工业国关税的10倍，而且比臭名昭著的《斯穆特—霍利关税法》所规定的关税还要高。“全面征收‘对等关税’，几乎会扭曲美国消费者的每一次购物决策，消费者不得不重新权衡。”

　　“任何凌驾于国际规则之上的经济胁迫终将反噬自身”

　　针对美方滥施关税的霸权行径，多国采取反制措施，多维度抵御风险冲击。

　　据多家媒体7日报道，欧盟委员会当天向成员国提议对部分美国产品征收25%关税，以回应美方钢铝关税措施。欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，美国“对等关税”与美方想要达成的目标背道而驰，将对全球经济造成“沉重一击”，损害全球消费者利益并引发保护主义进一步抬头，欧盟将采取反制措施。欧洲理事会主席科斯塔称，“这对美国、欧洲乃至全世界来说都是一个巨大的经济错误”，这将“影响每个人”，欧盟必须“坚定但明智”地应对。

　　“美国政府宣布的一系列毫无根据、毫无道理的关税，将从根本上改变国际贸易体系。”加拿大总理办公室表示，“对等关税”将对加拿大人和美国人产生同样影响。关税将扰乱该地区的产业链供应链，增加消费者的成本，造成大规模失业，并削弱北美在全球经济中的竞争力。

　　马来西亚总理安瓦尔7日呼吁东盟各国“团结一致、坚定立场”，应对美国政府宣布的关税政策。安瓦尔强调，当前全球经济和政治不确定性增加，东盟国家对美国最新关税政策绝不能掉以轻心。据悉，东盟经济部长将于10日举行会议，讨论如何应对美最新关税政策。

　　新加坡总理黄循财8日在国会发表讲话时表示，新美两国之间有自由贸易协定，且新加坡自美国进口规模远超美方从新加坡采购量。若美方声称的“对等关税”是针对那些对美存在贸易顺差的国家，则不应该对新加坡商品征收任何关税。然而，美方仍对新加坡施加关税，“我们对此感到非常失望”。黄循财说，美国对贸易伙伴征收“对等关税”有违世贸组织最惠国待遇原则，美方此举将对全球贸易体系和全球经济造成广泛影响。

　　巴西贸易和投资促进局主席豪尔赫·维亚纳表示，美国宣布对所有贸易伙伴滥施关税将给全球贸易带来重大风险，给世界经济带来更多不稳定、不安全因素，对包括巴西在内的所有国家来说都不利。

　　奥地利经济研究所所长加布里埃尔·费尔贝迈尔表示，美国政府宣布关税公布的“那张表格，看起来像是随意拼凑出来的”，这种计算方式“非常不可靠”。世界贸易组织有“明确的规则”，美国的计算方式显然“不符合国际认可的方法”。

　　日本无限合同会社首席经济师田代秀敏表示，美国加征“对等关税”严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。贸易不平衡问题应通过多边谈判解决，如果美国随意实施所谓的“对等关税”，将把自身从世界经济中孤立出来，最终损害的还是美国经济及其国际信誉。

　　“美国加征关税的行径，实质是用霸权逻辑颠覆全球贸易规则，这种做法正在撕裂世界经济血脉。”卢旺达资深媒体人和出版人吉拉德·姆班达表示，美国的贸易逆差并非关税所能解决，其根源在于美国自身的经济结构失衡。“历史反复证明，任何凌驾于国际规则之上的经济胁迫终将反噬自身”。

　　“拆掉保护主义藩篱，才能让经济活水滋养人类命运共同体”

　　中国作为全球第二大经济体和第二大商品消费市场，无论国际风云如何变幻，中国对外开放的大门只会越开越大。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激4月6日表示，中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资沃土。

　　“从亚吉铁路贯通非洲之角，到中欧班列年开行量持续增长，中国构建的开放型经济为全球注入确定性。当特斯拉上海超级工厂实现95%本土化率，当埃塞俄比亚自贸区吸引数十亿美元投资，这些事实印证：拆掉保护主义藩篱，才能让经济活水滋养人类命运共同体。世界需要的不是关税大棒，而是合作金桥。”姆班达表示，中国一直坚定地推进高水平对外开放，为世界经济注入了源源不断的活力。美国应该摒弃霸权思维，以平等、尊重、互惠的方式同各国磋商解决贸易分歧。

　　美国哈佛大学肯尼迪学院教授杰森·福尔曼说：“你会看到世界各地更多国家绕开美国达成自由贸易协定。我认为这是美国作为全球贸易体系中心的转折点，但不会是世界如何看待自由贸易的转折点。”约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾表示：“保护主义和霸凌措施不符合全球共同利益，唯一出路是通过对话合作实现公正和平衡的贸易。”

　　巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯表示，美国政府的贸易保护主义措施，最终将使美国在全球经济中逐渐失去竞争优势。在国际贸易紧张和全球不确定性加剧的背景下，今年中国两会聚焦科技创新、环境保护等政策措施，彰显了推动可持续发展的坚定决心。从全球南方国家的角度来看，中国和其他金砖国家已成为促进世界多极化、经济全球化以及国际关系民主化不可忽视的关键力量。“在美国奉行保护主义和以邻为壑的当下，中国和其他全球南方国家正在开启新的机遇之窗。”皮雷斯说。

　　（本报记者张梦旭、张朋辉、管克江、陈一鸣、黄培昭、刘赫、朱玥颖、谢佳宁、刘慧）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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