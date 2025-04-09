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外交部：中方将一如既往扎根周边、贡献周边

2025年04月09日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月8日电  （记者成欣、袁睿）外交部发言人林剑8日表示，中国—东盟关系生动诠释了中国一贯坚持的亲诚惠容周边外交理念和睦邻友好政策。中方将坚持与邻为善、以诚相待、互惠互利、开放包容，一如既往扎根周边、贡献周边。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，有智库发文称，中国和东盟正成为东亚新的影响力中心，中国—东盟关系基于需求互补、频密贸易联系和共同价值理念，双方的紧密关系不仅对亚洲更对国际社会有重要意义。评论认为，同东盟的合作成为中国与周边国家发展关系的良好示范。请问发言人如何看待中国同东盟的合作现状，怎样评价中国同周边国家的互动？

　　林剑表示，中国同东盟建立对话关系30多年来，双方合作之路走得坚定、稳健、蓬勃，成为亚太地区乃至全球最具活力、最富成果的合作典范之一。双方连续5年互为第一大贸易伙伴，2024年中国与东盟贸易额6.99万亿元人民币，中国—东盟自贸区3.0版升级议定书有望年内签署。中老铁路、越南河内轻轨二号线等标志性项目给当地民众带来实实在在的福祉。数字赋能、绿色发展成为中国助力东盟国家转型发展的新兴领域。

　　林剑表示，中国—东盟关系生动诠释了中国一贯坚持的亲诚惠容周边外交理念和睦邻友好政策。中国同周边国家政治互信与利益融合不断深化。中国已同周边17国达成构建命运共同体共识，同周边25国签署共建“一带一路”合作协议，成为18国的最大贸易伙伴。高质量共建“一带一路”重大标志性工程扎实推进，“小而美”民生项目合作别开生面，惠及更多周边国家民众。包括东亚合作、澜湄合作、中国—中亚合作、上海合作组织等在内的区域合作机制有力促进了区域经济一体化进程。

　　林剑说，“家和万事兴”。在亚洲大家庭里，中方将坚持与邻为善、以诚相待、互惠互利、开放包容，一如既往扎根周边、贡献周边，让亲诚惠容的理念造福更多亚洲民众，让亚洲命运共同体给世界注入更多稳定、带来更多希望。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月09日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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