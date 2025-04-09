迪安·贝克

促进交流共享，而非人为设置壁垒，各国才能实现共同发展

长期以来，世界各国在一套共同接受的国际贸易规则基础上推进经济合作，但美国政府当前的关税政策却对此造成了严重破坏。

美国政府加征关税、施加贸易限制，将导致物价高涨，增加经济运行面临的不确定性，给世界经济带来风险。受美国关税政策影响，众多企业不得不选择推迟投资，直到贸易形势变得明朗。

面对美国政府的关税举措，许多国家将不再视美国为可靠的贸易伙伴，并积极寻找对美贸易的替代方案。一种方式是像欧盟国家一样，通过抱团取暖来克服困难，另一种方式是同中国、欧盟等大型经济体建立更为紧密的经济联系。加拿大、墨西哥等国经济与美国经济深度融合，短期内将受到美国关税政策的严重影响。若美国政府坚持加征关税，那么加、墨等国别无选择，只能寻求提升与欧盟、拉美、中国、印度等地区和国家的贸易关系。

中方认为合作是解决问题的唯一出路，对此我十分认同。通常情况下，贸易对参与方都是有利的。二战结束以来几十年间，世界贸易迅速发展，各方广泛从中获利，就是明证。虽然美国同中国等国近几十年的双边贸易中曾出现过一些分歧摩擦，但相关国家通常会选择以谈判与合作来解决问题，而非采取单边措施来激化问题。

当前，以人工智能为代表的科技产业在美国、中国等国家快速发展。在此背景下，知识、技术变得愈发重要。整合区域供应链、避免关税对抗，才能够建立起有利于知识、技术快速传播的有效架构。各方应尽可能推动开源研究，使研究成果迅速在世界各地得到共享，助力人类更好应对诸如气候变化或大流行病等全球性挑战。面对传染性疾病时，如果检测、治疗、疫苗方面的技术一经研发出来就能得到广泛共享，可以更好地挽救生命。与电动汽车、清洁能源生产和储存相关的技术也需要尽快普及。促进交流共享，而非人为设置壁垒，各国才能实现共同发展。

（作者为美国经济与政策研究中心高级经济学家）

《 人民日报 》（ 2025年04月09日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)