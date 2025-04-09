本报记者 李维俊

友谊关智慧口岸智慧通道。

友谊关海关关员指导企业工作人员办理业务。

以上图片均为赵卫东摄

4月，广西壮族自治区友谊关口岸进入货物通关旺季，满载进口水果和出口机电产品的跨境车辆接连不断，一派繁忙景象。

友谊关口岸是连接中国与越南的最大、最便捷的陆地口岸之一。连日来，这里正在试行全新的海关监管模式，运用智能化手段，进一步提升通关效率和能力。坐落于此的中国首个跨境智慧口岸建设正在加快推进，中方段将于今年投入试运行。

“我们所在的集装箱接驳区共设置5台固定吊、4条社会集卡通道和2条无人车通道，通过智慧通关模式报关的出口货物首先到达社会集卡通道，再通过固定吊和智能引导运输车出境。”中越友谊关—友谊货运通道智慧口岸项目建设指挥部指挥长梁宝明说，友谊关口岸当前日均通车量约1500辆次，中越双方全面建成智慧口岸并投入使用后，友谊关口岸通关能力将成倍增长，助力中国与东盟互联互通。

“一般45秒左右就可以完成过卡”

“进入口岸，只需摇下车窗进行指纹与面部信息采集，一般45秒左右就可以完成过卡。”越南司机阮师傅说。他的工作是把越南水果运往中国货场，得益于友谊关口岸便捷的通关条件，现在他平均每个月可以往返两国30趟。“希望更多的越南水果出口到中国，这样我能跑更多趟运输，收入就能增加。”阮师傅说。

友谊关口岸，苏州富联康物流广西分公司保税区仓库内货来货往，一箱箱高值电子零部件运抵仓库，准备装车发往越南组装。仓库主管黎振轻点手机屏幕，十几单货物的通关进度尽在掌握。“现在有了‘智慧友谊关’手机应用程序，报关手续可以在手机上提前填好。手机上还能随时跟进货物通关进度，通关效率大大提升。”黎振说，2024年公司出口额达2.4亿美元，同比增长一倍以上。

2022年起，友谊关海关陆续推动上线“智慧物流管控平台”“智能查验辅助管理系统”“智能检疫处理系统”，大幅提升口岸通关效率。今年前两个月，友谊关口岸货物贸易进出口实现两位数增长，外贸迎来“开门红”。

友谊关海关物流监控科副科长农飞飘介绍，今年以来，依托“智慧物流管控平台”，货物通关全流程由原来的15个环节精确划分为21个环节，通过“车载北斗定位终端+视频监控抓拍”，车辆数据从舱单申报那一刻起就能进行订阅，确保车辆调度顺畅。

“智能查验辅助管理系统”通过在查验位上安装显示屏+地磁感应器，准确感应车位忙闲状态，自动分派查验台位，实现货物等待时间减少20%、查验车位周转效率提升35%。企业通过访问手机应用程序，可以实现进出境车辆进场、查验、离场全流程无人化管理。

“智能检疫处理系统”实现了检疫处理车辆排队叫号、车辆出入熏蒸库调度、浓度监测、检疫处理报告提交等检疫处理全流程的系统化，通过全数字化操作，单票作业节省3.5小时。友谊关海关还推动建成现场实验室，实现“现场+中心”连线，压缩进口水果送样时间，最大限度提升实验室水果检测速度，保障快速放行。

“以前一集装箱水果进口通关需要6小时，现在最快3小时内就能完成。这既降低了鲜果损坏率，又加快了水果到达市场的时间。”主营水果进口贸易的广西欧恒国际物流有限公司业务经理陆秋静说。

“货物从广西南宁到越南北江、北宁省将在24小时内运达”

“为抢抓建设进度，我们在3个月内完成了128万立方米土石方的开挖，建成智慧口岸综合检查平台，新增智能查验位72个。”梁宝明说，中越友谊关—友谊货运通道智慧口岸项目总投资10.62亿元人民币，利用卫星导航、5G技术和智能引导运输车及大型自动化吊装设备，结合智能检查系统和智慧指挥调度平台，将实现智能化作业和全天候运行。

目前，智慧口岸中方项目已经基本建成，各项设备系统已顺利进入联调联试阶段，中方段将于年内投入试运行。梁宝明介绍，智慧口岸项目建成后，将实现“三减一降一提升”（减单证、减环节、减人工；降低通关成本；提升通关效率）和“两个24小时”目标。

“建成之后，口岸通关将实行24小时不间断作业，货物从广西南宁到越南北江、北宁省将在24小时内运达，实现中越跨境贸易‘不打烊’。”友谊关海关副关长石磊说。据越方通报，越方智慧口岸建设方案已于2024年8月17日获批，目前正在加紧建设。

“持续推动中越两国相关机制对接”

去年10月，南宁海关与越南广宁、谅山、高平三省海关局在广西柳州举行第十次中越“两国四方”海关会谈并签署纪要，就深化中越边境海关合作关系、推动智慧口岸建设与推广、强化口岸管理协作等议题达成多项共识，共同推动中越智慧口岸等项目建设。

在今年中国全国两会上，全国政协委员、广西国际博览事务局局长韦朝晖在《关于发挥中国—东盟自贸区3.0版示范作用的提案》中特别加入了“加快建设智慧口岸”内容，并针对当前中越智慧口岸在规划建设、标准互认、建设进度、法律衔接等方面的问题，经过实地调研后提出建议。

“中越友谊关—友谊货运通道智慧口岸项目不仅是提升中越口岸通关能力效率、扩大两国经贸合作发展的创新举措，也将对促进中国和整个东盟区域的贸易投资自由化便利化起到示范带动作用。”韦朝晖表示，“我们将持续推动中越两国相关机制对接，加快中越智慧口岸实现互联互通、设计功能真正落地，实现自动化、智慧化和智能化的建设目标。”

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《 人民日报 》（ 2025年04月09日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)