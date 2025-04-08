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 大阪世博会中国馆抢先看：传统文化与未来科技交织 

2025年04月08日15:06 | 来源：人民网-国际频道
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大阪世博会中国馆外观。人民网 蒋晓辰摄

大阪世博会中国馆外观。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京4月8日电（孙璐、滕雪、许可）大阪世博会开幕在即，中国馆作为其中规模最大、最具代表性的展馆之一，其设计理念和展陈内容一直备受关注。人民网于7日提前探访中国馆，揭开这座充满中国文化底蕴和未来科技的宏伟建筑的神秘面纱。

中国馆坐落于大阪世博园区的中心地带，占地面积约3500平方米，是大阪世博会最大的外国自建馆之一。其建筑外形以“中华书简”为灵感，使用金、篆、隶、行、楷5种字体镌刻119句汉字诗词名篇，令人一眼就能感受到强烈的中国元素和浓郁的文化气息。

中国馆内展示的以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像。人民网 蒋晓辰摄

中国馆内展示的以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像。人民网 蒋晓辰摄

中国馆围绕“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”主题，以“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三大篇章为叙事主线。步入馆内，观众可以看到以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像、“农业百科全书”《耕织图》的数字化呈现等，彰显出道法自然、天人合一的“中国智慧”。厦门筼筜湖“从鱼虾绝迹到白鹭归来”的宜人生态、塞罕坝荒漠变绿洲的人间奇迹等，向世界讲述一个个“绿水青山就是金山银山”的动人故事，展示生态保护与社会发展协调共进的美丽中国。

全新一代人形机器人“Walker 行者”将为中国馆观众提供智能导览服务。人民网 蒋晓辰摄

全新一代人形机器人“Walker 行者”将为中国馆观众提供智能导览服务。人民网 蒋晓辰摄

八网融合的智慧城市沙盘。人民网 蒋晓辰摄

八网融合的智慧城市沙盘。人民网 蒋晓辰摄

“生生不息”展区则呈现了中国以创新引领发展，为应对全球挑战、增进人类福祉作出的不懈努力与生动实践。在这里，观众可以与“神舟十九号”航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽在天宫空间站发来的视频进行交互；在“蛟龙号”体验舱中观赏“载人深潜英雄”唐嘉陵下潜至7062米拍摄到的珍贵影像；体验八网融合的智慧城市沙盘解锁城市未来之钥；通过AI大模型与“孙悟空”多语种品古论今等。

观众可通过AI大模型与“孙悟空”多语种品古论今等。人民网 蒋晓辰摄

观众可通过AI大模型与“孙悟空”多语种品古论今等。人民网 蒋晓辰摄

中国贸促会副会长、中国馆政府总代表李庆霜介绍，中国馆展陈主题主线突出，传统与现代交融，展示手段多元，人文情怀浓郁。中国馆还将展示嫦娥五号、嫦娥六号带回的月球样品，这将是历史上首次实现月球正面、背面土壤样品的零距离对比展示，是中国馆向本届世博会和全球世博观众呈现的最珍贵展品。

世博会期间，中国馆内将举办非遗展演、文旅推介、学术交流和经贸论坛等活动，并与其他参展国的自建馆等开展馆际交流，通过形式多样的人文交流，推动中外文明互鉴作出贡献。

(责编：贾文婷、杨牧)

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