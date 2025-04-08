人民网布鲁塞尔4月7日电 （记者牛瑞飞）4月6日，第三届欧洲太极文化论坛（网络）举办。本届太极文化论坛以“万物共生”为主题，展示并探讨太极拳在人类不同群体中的作用与影响。本届论坛邀请了中欧众多太极名家、文化学者、运动学家、养生专家及太极团体，讲述各太极团体在全球传播太极的发展历程，阐述太极对不同团体的影响，讲解太极拳与养生相关的具体方法，以此展现出太极文化生根于中华、繁荣于世界、惠及于全人类的当代风采。

太极文化内涵丰富，博大精深，是中华优秀传统文化的重要组成部分。2020年12月，中国太极拳被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，太极文化所蕴含的圆融通达、阴阳循环、天人合一的中国传统哲学思想和健康养生观念被海内外更多民众所了解。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中表示，作为一名太极拳习练者，他深知太极拳的魅力，它融合了哲学、养生、武术和艺术，体现了“阴阳相济、和谐共生”的东方智慧。太极拳作为其重要载体，不仅是一项身心兼修的运动，更是一种健康生活的实践，一种文化传承的纽带。从社会性看，太极拳跨越地域与年龄，是促进社会和谐，增进国际文化交流的桥梁。从科学性看，现代医学印证了它对心理健康、免疫调节和慢性病康复的积极作用。太极“动静结合、形神供养”的理念，恰恰回应了当代人应对压力、追求平衡的需求。近年来，太极拳已超越国界，在全球范围内广受欢迎。这充分说明太极蕴含着普世的健康理念和文化价值。让我们以此次论坛为契机，深化合作，让太极智慧普及更多人群，为构建人类健康共同体注入东方智慧。

欧洲太极文化中心主席俞家键在致辞中表示，太极作为中华传统文化的瑰宝，凝聚着天地人和、阴阳互生的哲学智慧。在当前人类面临诸多挑战的时代背景下，“万物共生”不仅是一种生态理念，更是一种跨越文化、民族与地域的精神呼唤。太极拳的“以柔克刚”“顺势而为”，启示我们在人与自然、人与社会的关系中寻找平衡与和谐。今天是我们第三次举办太极文化论坛，越来越多的欧洲朋友正通过太极拳，感受东方智慧的魅力。无论是在英国、德国、法国，还是在意大利、奥地利、西班牙，太极正以它独特的方式，连接起心灵与身体，连接起不同国家与文化之间的交流。我们衷心希望，通过这个平台，让太极文化在全球更广泛传播，让“万物共生”的理念深入人心，共同为构建一个更加和谐、健康、美好的世界贡献太极的力量。

世界太极拳网总编余功保在致辞中表示，太极拳以中国传统文化为基础，以人的生命元素为表现形态，在运动中体现阴阳动态平衡的思想。太极拳融汇了中国古人的生命智慧，其中的“天人合一”“道法自然”等观点闪耀着文明的巨大光辉，对当今社会尤其具有重要作用。我们身处百年未遇之大变局，各种纷扰因素纷至沓来。太极拳倡导人的身心健康以及人与自然、人与社会、人与万物的共荣共生，互感互应、互补互助的理论与实践，具有世界性的普世价值。太极拳以及太极文化的研究与推广，为当今世界各国人民的健康生活注入了一股巨大的正能量和优能量。相信这次论坛对于太极文化国际化的健康发展一定会起到积极的推动作用。

本届论坛邀请了海内外9家太极团队及太极名家进行展演和讲解。

杨式太极拳亲族传人、世界永年太极拳联盟主席、澳大利亚傅声远国际太极拳学院院长傅清泉展示了一个家族跨越百年、行遍世界的太极传承，阐述了针对中外不同学员教授太极的不同方法和感悟。傅清泉说：“当我看到学员因太极放下了焦虑、找到了内心的平静时，那种跨越文化的共鸣正是共生最美的注解。”

英国德印太极学院院长、国际太极拳气功联合会副主席、英国健身气功协会主席李晖，以及英国德印太极学院联合创始人兼总教练、英国健身气功协会副主席叶志威三十年如一日在英国教授太极拳，传播太极文化。

武当山玄武派第十五代传人、武当山道家无极功夫馆馆长陈理圣介绍了太极对青少年和儿童的作用和影响，给我们展开了太极文化的另一个视角。在武当山青少年太极夏令营中，陈道长用独特的方法让小朋友们对太极拳和太极文化感兴趣，带领他们学习太极拳知识，习练拳法，兼修其他中国传统文化。孩子们练习太极拳的一幕幕画面令人耳目一新，让观众倍感欣慰和敬佩，中华传统文化后继有人。

北京南派武术院院长孙海顺讲解了十三势太极拳起势，结合太极所蕴含的哲学思想，深入分析了动作要领和心法。

北京体育大学教授、博士生导师胡晓飞展示并讲解了养生筑基功。这套筑基功兼顾传统与科学，具有养生健身功效，持之以恒习练，对身心有很大裨益。

欧洲太极文化中心主席、“杏林俞家”第十三代传人、欧洲医业集团董事长俞家键，从气功、中医与生理学三个维度解析了太极拳中舌抵上腭这个动作的重要作用和意义。

上海体育大学教授、博士生导师王震展示了太极界泰斗邱丕相老师传授的八卦太极拳，并讲解了该拳的发展历史和习练要领。

太极名家、叶家无极桩非遗代表性传承人蔡光復详细讲解了太极拳无极桩的身法及心法，让观众朋友们在图文并茂的讲解中较全面地学习了无极桩。

比利时永年杨式太极拳协会表演了太极拳、太极刀及太极扇。

最后，欧洲太极文化中心执行主席杨德强进行总结发言。欧洲太极文化中心成立于2020年，怀着“以太极守护健康”的初心，在网络平台上提供太极、中医、易经、养生等免费公益课程。五年来，志愿者及老师们无私地给广大太极拳爱好者带来了专业知识和广阔视野，让越来越多的人们收获健康和幸福。在传播太极文化的过程中，欧洲太极文化中心的志愿者们深刻体会到，真正的共生，是尊重差异，是和而不同。未来，欧洲太极文化中心还将组织中欧太极互访活动，推动太极进入更多欧洲校园，开发适合不同人群的课程，让东西方更多民众了解太极不仅仅是一项运动，更是促进世界和谐共处的智慧。

本届太极文化论坛由中国驻比利时大使馆与布鲁塞尔中国文化中心主办，欧洲太极文化中心与中欧文化交流协会承办。